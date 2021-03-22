Заседание четвертой сессии Государственного Совета Республики Крым перенесено на 31 марта

Президиум Государственного Совета Республики Крым принял решение о переносе заседания сессии парламента с 24 марта на 31 марта.

Как пояснил глава высшего законодательного органа республики Владимир Константинов, данное решение связано с планируемым поступлением законопроекта о внесении изменений в бюджет Республики, который требует согласования с Минфином России.

Кроме того, в проект повестки дня были дополнительно включены ещё 10 вопросов, рекомендованных комитетами к рассмотрению. Среди новых законопроектов: дополнение перечня срочных социальных услуг, предоставляемых льготным категориям граждан, услугой по сопровождению при госпитализации в медицинские организации; урегулирование предоставления льготы налогоплательщикам, имеющим несколько транспортных средств; расширение круга субъектов-кредитополучателей в сфере агропромышленного комплекса.

Поддержаны также проекты постановлений, касающихся присуждения именных стипендий студентам образовательных организаций высшего образования в части уточнения наименований этих организаций и ряд имущественных вопросов.

В рамках «правительственного часа» на заседании сессии Государственного Совета Республики Крым 31 марта парламентарии заслушают информацию Председателя крымского Совмина Юрия Гоцанюка об итогах социально-экономического развития Республики в 2020 году и планах на 2021 год.