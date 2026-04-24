Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Заседание Совета при полпреде Президента России в ЮФО — о чём шла речь
Новости Республики
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Заседание Совета при полпреде Президента России в ЮФО — о чём шла речь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:52 24.04.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. В рамках мероприятия обсуждались вопросы реализации в регионах ЮФО мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.

Во вступительном слове полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов подчеркнул, что сбережение народа России – высший национальный приоритет.

Как отметил Владимир Устинов, в стране выстроена масштабная система для улучшения демографической ситуации: материнский капитал, единое пособие на детей, семейная ипотека, программы улучшения жилищных условий, социальный контракт. Всего в регионах ЮФО, с учетом национального проекта «Семья», реализуется порядка 20 различных мер.

По словам полпреда Президента России в Южном федеральном округе, важно гарантировать качество медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, дальнейшее развитие перинатальных центров в целом. Открытие новых женских консультаций, в том числе в сельской местности и малых городах, повысит доступность медпомощи, обеспечит профилактику осложнений беременности и высокий уровень диагностики заболеваний, что в конечном итоге создаст благоприятные условия для роста рождаемости.

Участники заседания также остановились на темах доступности жилья, работы с молодежью, противодействия информационным угрозам в цифровой среде.

В мероприятии приняли участие Главный федеральный инспектор по Республике Крым Александр Ушаков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Елена Лось.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 7

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М.