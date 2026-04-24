Заседание Совета при полпреде Президента России в ЮФО — о чём шла речь

Во вступительном слове полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов подчеркнул, что сбережение народа России – высший национальный приоритет.

Как отметил Владимир Устинов, в стране выстроена масштабная система для улучшения демографической ситуации: материнский капитал, единое пособие на детей, семейная ипотека, программы улучшения жилищных условий, социальный контракт. Всего в регионах ЮФО, с учетом национального проекта «Семья», реализуется порядка 20 различных мер.

По словам полпреда Президента России в Южном федеральном округе, важно гарантировать качество медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, дальнейшее развитие перинатальных центров в целом. Открытие новых женских консультаций, в том числе в сельской местности и малых городах, повысит доступность медпомощи, обеспечит профилактику осложнений беременности и высокий уровень диагностики заболеваний, что в конечном итоге создаст благоприятные условия для роста рождаемости.

Участники заседания также остановились на темах доступности жилья, работы с молодежью, противодействия информационным угрозам в цифровой среде.

В мероприятии приняли участие Главный федеральный инспектор по Республике Крым Александр Ушаков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Елена Лось.

