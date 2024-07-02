Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | Зашел не в ту дверь, ой, въехал не в те ворота. История о пьяном водителе в Симферополе
актуально в республике
Зашел не в ту дверь, ой, въехал не в те ворота. История о пьяном водителе в Симферополе
Скриншот: МВД по РК

Зашел не в ту дверь, ой, въехал не в те ворота. История о пьяном водителе в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:05 02.07.2024

Ночью в полицию поступило сообщение от бдительных граждан о том, что в Симферополе, на ул. Камской они стали случайными очевидцами того, как неизвестный водитель, управляя транспортным средством, врезался в металлические ворота и спит в машине.

Экипаж ДПС незамедлительно прибыл на место происшествия. Полицейские установили, что за рулем «Mitsubishi Pajero» находился местный житель, 1972 года рождения. В ходе опроса участника происшествия полицейские заметили, что мужчина находится с признаками опьянения: от него исходил резкий запах алкоголя, присутствовала невнятная речь и неустойчивость позы.

Сотрудники Госавтоинспекции предложили мужчине пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, на что он отказался, – рассказали в МВД по РК.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Узнайте больше:  В Евпатории разыскали троих несовершеннолетних беглецов

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.