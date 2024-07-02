Зашел не в ту дверь, ой, въехал не в те ворота. История о пьяном водителе в Симферополе

Ночью в полицию поступило сообщение от бдительных граждан о том, что в Симферополе, на ул. Камской они стали случайными очевидцами того, как неизвестный водитель, управляя транспортным средством, врезался в металлические ворота и спит в машине.

Экипаж ДПС незамедлительно прибыл на место происшествия. Полицейские установили, что за рулем «Mitsubishi Pajero» находился местный житель, 1972 года рождения. В ходе опроса участника происшествия полицейские заметили, что мужчина находится с признаками опьянения: от него исходил резкий запах алкоголя, присутствовала невнятная речь и неустойчивость позы. Сотрудники Госавтоинспекции предложили мужчине пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, на что он отказался, – рассказали в МВД по РК.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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