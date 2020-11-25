Зашёл в клинику, украл у врача 300 тысяч рублей, ушёл. Происшествие в Симферополе

В территориальный отдел полиции в Симферополе по линии «102» поступило сообщение от гражданина, который заявил, что в одной из частных клиник города, где он работает врачом, неизвестный проник в открытый кабинет и из шкафчика похитил барсетку с личными документами заявителя и денежными средствами в сумме 300 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 46-летний мужчина, временно проживающий в Симферополе. От задержанного получены признательные показания. По его словам, денежные средства он потратил на собственные нужды, а документы с барсеткой выбросил в мусорный контейнер, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем отдела полиции №1 «Железнодорожный» Управления МВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.»в» ч.3 ст.158 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.