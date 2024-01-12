Заснежило. МЧС Республики Крым призывает соблюдать элементарные правила предосторожности

МЧС Республики Крым напоминает о том, что на полуострове сохраняется штормовое предупреждение. По прогнозу сегодня снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Возможны отложения мокрого снега, гололед, гололедица. Кроме того. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы — до 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11… -16 С, на ЮБК до — 8… -10 С.

В связи с этим МЧС Крыма призывает жителей и гостей Крымского полуострова соблюдать правила безопасного поведения на автодорогах и в горах.

Спасатели обращают внимание автомобилистов на необходимость использовать резину, согласно сезону (зимнюю) и не выезжать на «летней» резине, т.к. в связи с выпадением осадков в виде мокрого снега, отложений мокрого снега на автодорогах полуострова, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

МЧС призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

Альпинистам и любителям зимнего отдыха настоятельно рекомендуется воздержаться от прогулок в горнолесной местности, а в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на труднодоступных участках крымских гор. Также необходимо отказаться от выхода в море в период ухудшения погодных условий.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам «112».

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