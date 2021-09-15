Застолье, конфликт, больница, уголовное дело. Инцидент в Севастополе

В Севастополе бытовой конфликт между мужчиной и женщиной закончился уголовной ответственностью и визитом в медицинское учреждение.

Во время совместного застолья между парой возникла ссора. После словесной перепалки мужчина схватил со стола керамическую кружку и нанёс ею удар по голове своей пассии. После получения травмы 46-летняя потерпевшая обратилась в медицинское учреждение и в полицию. На место происшествия незамедлительно прибыли участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Балаклавскому району и задержали 35-летнего местного жителя, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.