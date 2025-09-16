Застройщики ожидают рост цен на жильё в курортных городах

К концу текущего года на всей территории страны цены на жильё будут расти на уровне инфляции. Рост цен на курортную недвижимость в зависимости от локации составит от 7% до 15%. Согласно прогнозу, в Краснодаре цены на жильё увеличатся на 5-7%, в Анапе — на 8%.

Рынок жилой недвижимости Краснодарского края пока умеренно реагирует на снижение Центробанком ключевой ставки. При благоприятных экономических условиях к концу года ЦБ может снизить ключевую ставку до 14-15%. Это приведёт к реализации отложенного спроса, который сформировался со второй половины 2024 года.

Сейчас россияне хранят на депозитах суммарно около 60 трлн рублей. При низкой ключевой ставке привлекательность вкладов снизится. Инвесторы переориентируются на вложения в жилую и коммерческую недвижимость.

На жилищном рынке ожидается оживление спроса, но его темпы будут зависеть от динамики ключевой ставки, отметил вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент Юг» Владимир Кравченко. По прогнозам эксперта, увеличение спроса стоит ждать при снижении ставок до уровня 11-12% годовых.

