Засухе вопреки. Крымские аграрии подготовили к севу озимых культур 85% посевной площади

Крымские аграрии подготовили к севу озимых культур 85% посевной площади. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Профессиональный подход ко всем агротехнологическим процессам позволил стать лидерами уборочной кампании – 2020 по урожайности зерновых Красногвардейскому, Нижнегорскому и Красноперекопскому районам, невзирая на сложные природно-климатические условия, — прокомментировал вице-премьер.

По его информации, планируемая площадь сева озимых под урожай 2021 года в Крыму составляет до 500 тысяч гектаров.

Отметим, что в 2020 году государственная поддержка агропромышленного комплекса Республики Крым составляет более трех миллиардов рублей. В 2019 году агропромышленному комплексу Симферопольского района оказана финансовая поддержка в размере практически 300 млн. рублей, в этом году на сегодня уже оказана поддержка сельскому хозяйству района в размере 117,32 млн. рублей.