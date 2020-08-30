script:
Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Сельское хозяйство Крыма | Засухе вопреки. Крымские аграрии подготовили к севу озимых культур 85% посевной площади

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Засухе вопреки. Крымские аграрии подготовили к севу озимых культур 85% посевной площади
Фото: exp.idk.ru

Засухе вопреки. Крымские аграрии подготовили к севу озимых культур 85% посевной площади

Опубликовал: CrimeaPRESS в Сельское хозяйство Крыма 12:23 30.08.2020

Крымские аграрии подготовили к севу озимых культур 85% посевной площади. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Профессиональный подход ко всем агротехнологическим процессам позволил стать лидерами уборочной кампании – 2020 по урожайности зерновых Красногвардейскому, Нижнегорскому и Красноперекопскому районам, невзирая на сложные природно-климатические условия, — прокомментировал вице-премьер.

По его информации, планируемая площадь сева озимых под урожай 2021 года в Крыму составляет до 500 тысяч гектаров.

Отметим, что в 2020 году государственная поддержка агропромышленного комплекса Республики Крым составляет более трех миллиардов рублей. В 2019 году агропромышленному комплексу Симферопольского района оказана финансовая поддержка в размере практически 300 млн. рублей, в этом году на сегодня уже оказана поддержка сельскому хозяйству района в размере 117,32 млн. рублей.

Засухе вопреки. Крымские аграрии подготовили к севу озимых культур 85% посевной площади

Комментарии для сайта Cackle

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.