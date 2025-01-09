Затраты на содержание пострадавших в результате ЧС птиц будут выделены из резервного фонда Республики Крым

Наша задача – сделать все возможное, чтобы обеспечить максимальную помощь пострадавшим птицам, — цитирует пресс-служба Председателя Правительства РК.

На базе сафари-парка функционирует реабилитационный центр для птиц, куда поступают пернатые из различных регионов Крыма. После их поступления специалисты осматривают и очищают птиц от мазута, обеспечивая им постоянный уход.

После оказания первой помощи необходимо определить видовой состав пернатых, а после реабилитации, опираясь на заключение ветеринара и орнитолога, принять решение о дальнейшем возвращении в среду обитания, — отмечает Гоцанюк.

Совместно с участниками совещания Председатель Правительства осмотрел птиц и оценил условия их содержания.

На данный момент в распределительных центрах сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» содержится 489 птиц.

По итогам совещания было принято решение компенсировать затраты на содержание пострадавших птиц из резервного фонда Республики Крым и отслеживать динамику поступления новых случаев в помывочные центры.

Работа по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжает находиться под постоянным контролем правительства, — говорит Гоцанюк.