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Затраты на содержание пострадавших в результате ЧС птиц будут выделены из резервного фонда Республики Крым
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Затраты на содержание пострадавших в результате ЧС птиц будут выделены из резервного фонда Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:36 09.01.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел совещание в сафари-парке «Тайган», посвященное спасению птиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Керченском проливе.

Наша задача – сделать все возможное, чтобы обеспечить максимальную помощь пострадавшим птицам, — цитирует пресс-служба Председателя Правительства РК.

На базе сафари-парка функционирует реабилитационный центр для птиц, куда поступают пернатые из различных регионов Крыма. После их поступления специалисты осматривают и очищают птиц от мазута, обеспечивая им постоянный уход.

После оказания первой помощи необходимо определить видовой состав пернатых, а после реабилитации, опираясь на заключение ветеринара и орнитолога, принять решение о дальнейшем возвращении в среду обитания, — отмечает Гоцанюк.

Совместно с участниками совещания Председатель Правительства осмотрел птиц и оценил условия их содержания.

На данный момент в распределительных центрах сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» содержится 489 птиц.

По итогам совещания было принято решение компенсировать затраты на содержание пострадавших птиц из резервного фонда Республики Крым и отслеживать динамику поступления новых случаев в помывочные центры.

Работа по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжает находиться под постоянным контролем правительства, — говорит Гоцанюк.

Только за последние сутки 76 мониторинговых групп провели обследование шести муниципальных образований, включая Феодосию, Евпаторию, Судак, Саки, а также в Сакский и Ленинский районы.

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В результате выявлено 16 фактов обнаружения нефтепродуктов на общей протяженности 26,7 км. Специалисты обследовали 466 км береговой линии, собрали около 9,64 тонн нефтепродуктов и очистили 26,7 км побережья от загрязнений. Обнаружено 248 птиц, из которых 140 удалось спасти.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства РСЧС: 793 человека и 107 единиц техники.

В совещании приняли участие министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова, директор сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков, а также представители Росприроднадзора, Россельхознадзора, Госкомветеринарии и орнитологи.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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