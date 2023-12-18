Завершается прием заявок на конкурс «Это у нас семейное»

Сегодня, 18 декабря, в 23:59 на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» в нем зарегистрировались более 550 тысяч человек. После окончания заявочной кампании продолжится дистанционный этап конкурса.

В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь».

Впереди новогодние праздники, а это отличное время провести еще больше времени с семьей в теплой уютной атмосфере. В любом из заданий конкурса «Это у нас семейное» каждый член семьи, независимо от возраста, найдет для себя что-то интересное. Возможно, родственники даже взглянут друг на друга по-новому – узнают о вокальных данных бабушки или о кулинарных способностях папы, – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное» состоится летом 2024 года. 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.