Завершаются работы по ремонту участка автодороги Евпатория−порт Мирный

В Республике Крым в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершается ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения Евпатория — порт Мирный протяженностью около 3,5 км. Заказчиком выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». В настоящий момент дорожники полностью закончили ремонтно−восстановительные работы приступили к нанесению разметки.

Отметим, что в 2023 году в Республике Крым в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 15 объектов ремонта автомобильных дорог общей протяженностью около 161 км. На данный момент активно ведутся строительно-монтажные работы на 6 объектах. При этом строительно-монтажные работы завершены на 5 объектах, введены в эксплуатацию 4 объекта общей протяженностью 53,123 км, в том числе на двух участках автомобильной дороги Таврида — Джанкой — Красноперекопск км 123+050 — км 132+606 протяженностью 9,556 км и Таврида — Джанкой — Красноперекопск км 132+606 — км 143+916 протяженностью 11,310 км. Еще на 3 объектах подрядные организации приступили к подготовительным работам, — говорят в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Также введены в эксплуатацию 2 объекта, общей протяженностью более 8 км. Это участки автомобильных дорог Азовское – Нижнегорский, Раздольное – Корнеевка.

Таким образом, подрядными организациями ведется необходимый комплекс ремонтных работ на сетях транспортного сообщения регионального и межмуниципального значения по замене дорожного полотна, обустройству прилегающих территорий и улучшению инфраструктуры в целом.

За весь период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года в Республике Крым отремонтировано более 95 участков автомобильных дорог регионального значения, протяженностью 801,154 км (что составляет 13% от всей сети автомобильных дорог).

С момента старта проекта доля дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, выросла почти в 2 раза. Кроме того, с 2022 года в рамках БКД приводятся в нормативное состояние искусственные сооружения (мосты и путепроводы).

По информации пресс-службы Министерства транспорта РК