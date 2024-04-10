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Завершен второй этап благоустройства Сакского Курортного парка
Фото: министерство ЖКХ РК

Завершен второй этап благоустройства Сакского Курортного парка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:29 10.04.2024

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершился второй этап благоустройства Сакского Курортного парка. Эта общественная территория была выбрана в ходе Всероссийского онлайн-голосовании за объекты благоустройства в 2022 году.

В ходе второго этапа была сформирована сеть пешеходных зон, с учетом передвижения маломобильных групп населения – уложена новая тротуарная плитка, установлены скамейки, урны и парковые светильники, выполнен ремонт прилегающих к мемориалам и памятникам территорий, — рассказали в министерстве ЖКХ Крыма.

В 2021 году, после победы заявки от города Саки в V Всероссийском конкурсе по формированию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, завершилось благоустройство первого этапа парка. Работы были проведены на площади 900 квадратных метров.

Являясь одним из любимых мест для отдыха и прогулок, Курортный парк имеет большое значение для местного населения и гостей города Саки, — подытожили в министерстве ЖКХ.

Завершен второй этап благоустройства Сакского Курортного парка

Фото А.Овдиенко

 

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