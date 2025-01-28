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Завершена финальная очистка от мазута танкера "Волгонефть-239"
фото: РИА Новости

Завершена финальная очистка от мазута танкера «Волгонефть-239»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:23 28.01.2025

Финальная очистка от мазута танкера «Волгонефть-239» завершена. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Битумовозы закончили работу. Финальная очистка танков и отсеков кормовой части танкера «Волгонефть-239» от мазута полностью завершена, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в понедельник битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов. Основная же откачка мазута была завершена с опережением графика – в субботу, 25 января.

Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что с 19 по 25 января из танкера в битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.

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В понедельник вечером Морспасслужба сообщила, что танкер «Волгонефть-239» готовят к разделке и утилизации, также обследуют затонувшие фрагменты обоих танкеров, потерпевших крушение в Черном море в декабре прошлого года.

источник: РИА Новости Крым

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