Завершена первая проверка деятельности Нотариальной палаты Донецкой Народной Республики﻿

В Нотариальной палате Донецкой Народной Республики с 16 по 20 сентября 2024 года проходила первая со дня создания проверка деятельности нотариальной палаты. Это мероприятие проводилось в соответствии с Планом проведения проверок нотариальных палат субъектов Российской Федерации, ежегодно утверждаемом Федеральной нотариальной палатой (ФНП).
В состав рабочей группы, проводившей проверку палаты, вошли: председатель Комиссии ФНП по проверкам, президент нотариальной палаты Ульяновской области Венеря Браташова, вице-президент Курской областной нотариальной палаты Вячеслав Хохлов и президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.
Члены комиссии провели проверку по всем направлениям, касающимся деятельности нотариальной палаты, в том числе обратили внимание на создание надлежащих условий для исполнения нотариусами публично-правовых полномочий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
источник: Нотариальная палата Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя