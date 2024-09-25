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Завершена первая проверка деятельности Нотариальной палаты Донецкой Народной Республики﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

Завершена первая проверка деятельности Нотариальной палаты Донецкой Народной Республики﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:37 25.09.2024

В Нотариальной палате Донецкой Народной Республики с 16 по 20 сентября 2024 года проходила первая со дня создания проверка деятельности нотариальной палаты. Это мероприятие проводилось в соответствии с Планом проведения проверок нотариальных палат субъектов Российской Федерации, ежегодно утверждаемом Федеральной нотариальной палатой (ФНП).

В состав рабочей группы, проводившей проверку палаты, вошли: председатель Комиссии ФНП по проверкам, президент нотариальной палаты Ульяновской области Венеря Браташова, вице-президент Курской областной нотариальной палаты Вячеслав Хохлов и президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

Члены комиссии провели проверку по всем направлениям, касающимся деятельности нотариальной палаты, в том числе обратили внимание на создание надлежащих условий для исполнения нотариусами публично-правовых полномочий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

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источник: Нотариальная палата Севастополя 

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