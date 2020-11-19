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Завершена реконструкция «визитной карточки» Крыма – замка Ласточкино гнездо
Фото: pxhere.com

Завершена реконструкция «визитной карточки» Крыма – замка Ласточкино гнездо

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:53 19.11.2020

Замок Ласточкино гнездо в Крыму отреставрирован и будет открыт на следующей неделе. Об этом сегодня сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Готовность высока. Там идет приемка работ… Ласточкино гнездо – символ Крыма. Слава богу, что закончили полностью реставрационные работы. На следующей неделе выйдем на объект и примем его, — отметил Аксёнов.

Вице-премьер Евгений Кабанов уточнил на совещании, что реставрация выполнена на 100%. Ранее в работе подрядчика были выявлены недочеты, очевидно, что все замечания устранены.

Финансирование реконструкции и ремонтных работ в объеме порядка 79,5 млн. рублей было предусмотрено федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года». Заказчиком выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.

На объекте полностью выполнены мероприятия по усилению основания фундаментов и бутовой кладки, отреставрирован фасад, завершен монтаж оконных и дверных проемов, отреставрирована каминная труба, произведен ремонт кровли и балкона, благоустроена прилегающая территория.

Замок Ласточкино гнездо — объект культурного наследия федерального значения. Здание построено в стиле немецких средневековых замков на 40-метровой скале мыса Ай-Тодор по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда по заказу барона Штейнгеля. До 2011 года в Ласточкином гнезде работал ресторан, потом там появился выставочный зал. Это один из самых узнаваемых памятников архитектуры в Крыму, его изображение нанесено на банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией.

Завершена реконструкция «визитной карточки» Крыма – замка Ласточкино гнездо

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