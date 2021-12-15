Завершение работ на объекте «Ханский дворец» в Бахчисарае запланировано на 2023 год

Срок завершения работ по всему объекту культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений «Ханский дворец» в соответствии с утвержденным планом-графиком реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» запланирован на конец 2023 года.

На мероприятия по сохранению уникальных историко-культурных объектов и дворцового ансамбля знаменитого памятника архитектуры XVI-XVIII вв. предусмотрены средства в объеме 1,98 млрд рублей. Масштабная полная реставрация единственного в мире образца крымскотатарской дворцовой архитектуры проводится впервые, и достаточно важно восстановить и сохранить узнаваемый исторический облик, аутентичность архитектуры, элементов внутреннего убранства и декора, а также наделить функциями современного музейного учреждения, создать комфортные условия для ведения научно-фондовой, культурно-просветительской работы и выставочно-экскурсионной деятельности, обеспечить доступность для маломобильных групп населения, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Заказчиком работ выступает ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры», отнесенное к ведению Министерства культуры Республики Крым.

Из 16 объектов комплекса работы завершены на трех объектах: «Гробница «Дюрбе Диляра-Бикеч»; «Гробница «Северное Дюрбе»; «Гробница «Южное Дюрбе».

В настоящее время активные ремонтно-реставрационные мероприятия ведутся на 6 объектах: «Конюшенный корпус»; «Библиотечный корпус»; «Соколиная башня»; «Набережная с тремя мостами»; «Надгробная ротонда»; «Баня «Сары Гюзель», а также два объекта «Графский (светский) корпус» и «Ханская кухня» находятся на этапе подготовительных работ.

Также заключены контракты на разработку научно-проектной документации по двум объектам: «Главный корпус» и «Гарем». В 2022 году запланировано заключение контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ по 5 объектам: «Сады и парковые сооружения»; «Ханская мечеть (II этап)»; «Екатерининская миля»; «Главный корпус» и «Гарем».

Несмотря на производство работ, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, как один из наиболее известных музеев-заповедников Крыма, по-прежнему принимает посетителей и входит в топ-3 самых популярных крымских музеев-заповедников.

Бахчисарайский музей-заповедник включает в себя 119 объектов культурного наследия, а его фондовые коллекции насчитывают более 145 тысяч музейных предметов.

Следует отметить, что в Музее истории и культуры крымских татар Бахчисарайского музея-заповедника представлена и доступна для посещения выставка «Ханский дворец: утраченное наследие». Среди экспонатов – находки, обнаруженные во время проведения археологических исследований Ханского дворца, а также декоративные и архитектурные элементы: фрагменты из дерева и алебастра, изразцы, некогда украшавшие парадные залы ханской резиденции, детали водопроводной системы и старинная черепица. Иллюстративный материал XVIII — XIX вв. дополняет экспозицию и позволяет погрузиться в минувшую эпоху.

Информация и фото: Министерства культуры Республики Крым

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