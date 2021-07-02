Завершено расследование дела в отношении жителя Симферополя, уличенного в убийстве семилетнего сына

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Симферополя, уличенного в убийстве 7-летнего сына (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Центральному району города Симферополя установлено, что днем 9 февраля текущего года отец, проживавший отдельно от супруги и сына, забрал мальчика из школы, привел в квартиру дома на ул. Дмитрия Ульянова, где задушил его. После мужчина позвонил родственникам, сообщив о содеянном, — рассказали в Следкоме.

На место преступления незамедлительно выехали руководство и сотрудники следственного отдела по Центральному району города Симферополя, следователи-криминалисты управления криминалистики с целью установления всех обстоятельств случившегося.

Мужчина был помещен в республиканскую клиническую психиатрическую больницу, где содержится по настоящее время. Установлено, что незадолго до трагедии у него отмечались отклонения в психическом состоянии, он неоднократно высказывал негативные мысли, что подтверждается показаниями родственников, — уточнили в Следкоме.

Расследование уголовного дела завершено. В прокуратуру направлено постановление о передаче уголовного дела в Верховный суд Республики Крым для дальнейшего применения в отношении фигуранта уголовного дела мер медицинского характера в виде принудительного лечения в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.