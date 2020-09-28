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Завершено строительство детсада в селе Молодежное Симферопольского района
Фото: минстрой РК

Завершено  строительство детсада в селе Молодежное Симферопольского района  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 20:04 28.09.2020

Работы по строительству детского сада в селе Молодежное Симферопольского района на 260 мест полностью завершены. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры РК.

Первый заместитель министра строительства и архитектуры РК Карлен Петросян сообщил, что в ходе выполнения работ возникли сложности с подрядной организацией, в связи с чем контракт на выполнение СМР был расторгнут в одностороннем порядке. Ввиду этого сроки реализации объекта были продлены, — отметили в минстрое.

Первый заместитель министра сообщил, что на сегодняшний день строительно-монтажные работы полностью завершены. Осуществляется процедура передачи детсада в муниципальную собственность администрации Симферопольского района.

Напомним, строительно-монтажные работы были начаты в конце 2016 года и выполнялись в рамках федеральной целевой программы  «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года», стоимость контракта составила более 200 млн рублей.

Завершено  строительство детсада в селе Молодежное Симферопольского района  

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