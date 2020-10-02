Завершены перевозки по «Единому» билету в Крым. В какие города туристы ехали чаще

30 сентября завершились мультимодальные перевозки курортного сезона 2020 года в Крым и Абхазию. Итоги подводит оператор перевозок – «Единая транспортная дирекция» (ЕТД).

В этом году перевозка пассажиров в Крым по «Единому» билету стартовала 10 июля, после отмены ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Стыковка автобусов от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы осуществлялась с учетом времени прибытия поездов из субъектов, не имеющих прямого железнодорожного сообщения с Крымом. Это позволило жителям данных регионов сократить количество пересадок, а следовательно, сэкономить не только время в пути, но и денежные средства. Также это улучшило транспортную обеспеченность Крыма и привлекло дополнительные пассажиропотоки, — говорится в сообщении ЕТД.

Всего этим летом (и до 30 сентября) «Единым» билетом в Крым воспользовалось более 11 тысяч пассажиров.

По итогам курортного сезона лидирующими направлениями стали Феодосия и Судак – 41,6% и 29,9% пассажиров соответственно, 19,4% пассажиров выбрали Ялту, 9,1%. – Алушту.

Анализ оформленных «Единых» билетов показал, что 23,7% пассажиров приобрели билеты в Северо-Западном и Московском филиалах АО «ФПК», 22,7% − в Северном и Северо-Кавказском, 22,3% − в Приволжском и Куйбышевском, 13% − в Уральском, 8,4% − в Горьковском, 5,9% − в Западно-Сибирском, 4% − Енисейском, Восточно-Сибирском, Забайкальском и Дальневосточном, — уточнили в ЕТД.

Всего за семь курортных сезонов «Единым» билетом воспользовалось более 2,3 млн. пассажиров.