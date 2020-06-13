Завершены водолазные работы по обследованию акватории в районе дикого пляжа в Каче

Севастопольскими пиротехниками МЧС России на диком пляже в Каче обнаружено и обезврежено 8 артиллерийских снарядов разного диаметра. Также сотрудниками ГУ МЧС по г. Севастополю было принято решение о необходимости обследованию морской акватории в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

В тот же день к месту были направлены специалисты для проведения водолазных спусков. В ходе работ сотрудниками обнаружено еще 7 артиллерийских снарядов на морском дне. Все находки обезврежены.

Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю.