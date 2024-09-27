Завершилась первая проверка деятельности Нотариальной палаты Луганской Народной Республики﻿

В Нотариальной палате Луганской Народной Республики с 22 по 26 сентября 2024 года проводилась первая со дня создания проверка деятельности нотариальной палаты. Плановое мероприятие проводилось в соответствии с утвержденном Федеральной нотариальной палатой (ФНП) Планом проведения проверок нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

Состав рабочей группы, проводившей проверку палаты, был тот же, что и при проведение проверки Нотариальной палаты Донецкой Народной Республики: председатель Комиссии ФНП по проверкам, президент нотариальной палаты Ульяновской области Венеря Браташова, вице-президент Курской областной нотариальной палаты Вячеслав Хохлов и президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

Проверка была проведена по всем направлениям деятельности нотариальной палаты, в том числе исполнения нотариусами публично-правовых полномочий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

источник: Нотариальная палата Севастополя