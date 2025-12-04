Завершилась плановая проверка деятельности нотариальной палаты Донецкой Народной Республики﻿

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 15:20 04.12.2025

В нотариальной палате Донецкой Народной Республики с 24 по 28 ноября 2025 года проведена плановая проверка деятельности нотариальной палаты. Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным Федеральной нотариальной палатой (ФНП) планом проведения проверок нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

В состав рабочей группы, проводившей проверку палаты, вошли председатель Комиссии ФНП по проверкам, президент нотариальной палаты Ульяновской области Венеря Браташова, вице-президент Курской областной нотариальной палаты Вячеслав Хохлов и президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

Проверка проведена по всем направлениям деятельности нотариальной палаты, в том числе исполнения нотариусами публично-правовых полномочий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц с целью контроля нотариальными палатами за соблюдением требований законодательства, а также оказания помощи и содействия в развитии нотариальной деятельности в субъектах РФ.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

