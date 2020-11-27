Завершилась школа сервиса для студенческих отрядов Севастополя

Школа сервиса для студенческих отрядов Севастополя завершилась 26 ноября. Длилась она целый месяц. За это время участники посетили огромное количество полезных вебинаров, открыли для себя много нового, запомнили лайфхаки от спикеров и отметили их профессионализм.

Сервисное направление — одно из самых востребованных на нашем полуострове. Я верю, что вы сможете блистать на третьем трудовом семестре, поэтому вас поздравляю с успешным завершением школы! — пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» командира регионального штаба Дениса Кондратьева.

Также на закрытии у ребят была возможность ответить на 2 основных вопроса о школе сервиса: «Что больше запомнилось в школе?», «Какой спикер понравился?».

Я очень надеюсь, что школа пошла каждому на пользу, вижу много обратной связи. Хочу, чтобы в третьем трудовом семестре вы показали, что сервисные отряды самые крутые и профессиональные, — отмечает руководитель сервисного направления и один из спикеров школы сервиса и гостеприимства Дарья Денисова.

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» (Михаил Заброда)