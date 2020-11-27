Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Завершилась школа сервиса для студенческих отрядов Севастополя

crimeapress_news

Завершилась школа сервиса для студенческих отрядов Севастополя

Завершилась школа сервиса для студенческих отрядов Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:03 27.11.2020

Школа сервиса для студенческих отрядов Севастополя завершилась 26 ноября. Длилась она целый месяц. За это время участники посетили огромное количество полезных вебинаров, открыли для себя много нового, запомнили лайфхаки от спикеров и отметили их профессионализм.

Сервисное направление — одно из самых востребованных на нашем полуострове. Я верю, что вы сможете блистать на третьем трудовом семестре, поэтому вас поздравляю с успешным завершением школы! — пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» командира регионального штаба Дениса Кондратьева. 

Также на закрытии у ребят была возможность ответить на 2 основных вопроса о школе сервиса: «Что больше запомнилось в школе?», «Какой спикер понравился?».

Я очень надеюсь, что школа пошла каждому на пользу, вижу много обратной связи. Хочу, чтобы в третьем трудовом семестре вы показали, что сервисные отряды самые крутые и профессиональные, — отмечает руководитель сервисного направления и один из спикеров школы сервиса и гостеприимства Дарья Денисова.

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» (Михаил Заброда)

Завершилась школа сервиса для студенческих отрядов Севастополя

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.