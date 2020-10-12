Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Завершилась парусная регата «Русская весна» на призы Героя России, вице-адмирала Олега Белавенцева. Регата в акватории Севастопольской бухты проводилась в шестой раз. Ее организаторами выступили: РОО «Федерация парусного спорта Севастополя» и городское Управление по делам молодежи и спорта, спортцентр ЦСКА г. Севастополя при поддержке Министерства спорта РФ.

Целью проведения соревнований является популяризация и развитие парусного спорта в России, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов, — рассказали организаторы.

Для Республики Крым и Севастополя это мероприятие, без преувеличения, знаковое. Регата символизирует возвращение Крыма и Севастополя на историческую Родину в результате событий 2014 года. Благодарю своего близкого друга Олега Евгеньевича Белавенцева за то, что учредил этот турнир, который теперь собирает команды со всей России, — сказал Глава РК Сергей Аксёнов.

Он подчеркнул, что в связи с эпидемиологической обстановкой и введенными противоэпидемическими мероприятиями, все награждения проходят на открытом воздухе с соблюдением дистанционного режима.

Вероятно, это одно из последних массовых мероприятий, поскольку их проведение ограничивается. Тем не менее, атмосфера на регате праздничная, погода для проведения соревнования – хорошая, — добавил Глава Республики.

По словам Олега Белавенцева, данная регата «Русская весна» уже стала традиционной и посвящена 6-й годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В рамках торжественной церемонии закрытия регаты состоялось награждение победителей, вручение памятных призов. Победителем регаты стала команда из Севастополя.

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.