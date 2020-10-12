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Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:04 12.10.2020

Завершилась парусная регата «Русская весна» на призы Героя России, вице-адмирала Олега Белавенцева. Регата в акватории Севастопольской бухты проводилась в шестой раз. Ее организаторами выступили: РОО «Федерация парусного спорта Севастополя» и городское Управление по делам молодежи и спорта, спортцентр ЦСКА г. Севастополя при поддержке Министерства спорта РФ.

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Целью проведения соревнований является популяризация и развитие парусного спорта в России, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов, — рассказали организаторы.

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Для Республики Крым и Севастополя это мероприятие, без преувеличения, знаковое. Регата символизирует возвращение Крыма и Севастополя на историческую Родину в результате событий 2014 года. Благодарю своего близкого друга Олега Евгеньевича Белавенцева за то, что учредил этот турнир, который теперь собирает команды со всей России, — сказал Глава РК Сергей Аксёнов.

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Он подчеркнул, что в связи с эпидемиологической обстановкой и введенными противоэпидемическими мероприятиями, все награждения проходят на открытом воздухе с соблюдением дистанционного режима.

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Вероятно, это одно из последних массовых мероприятий, поскольку их проведение ограничивается. Тем не менее, атмосфера на регате праздничная, погода для проведения соревнования – хорошая, — добавил Глава Республики.

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

По словам Олега Белавенцева, данная регата «Русская весна» уже стала традиционной и посвящена 6-й годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В рамках торжественной церемонии закрытия регаты состоялось награждение победителей,  вручение памятных призов. Победителем регаты стала команда из Севастополя.

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

Фото:  Управление информации и пресс-службы Главы РК.

Завершилась VI парусная регата «Русская весна» на призы Героя России Олега Белавенцева

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