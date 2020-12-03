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Завершилось благоустройство сквера Севастопольских курсантов

Завершилось благоустройство сквера Севастопольских курсантов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:29 03.12.2020

По информации Департамента городского хозяйства завершилось благоустройство сквера Севастопольских курсантов.

Завершилось благоустройство сквера Севастопольских курсантов

На сегодняшний день сквер полностью готов к эксплуатации, сейчас ведется приемка выполненных работ. На следующей неделе планируем открытие сквера для жителей и гостей города. К этому времени будет проведена санитарная уборка всего сквера и убрано ограждение. В дальнейшем содержанием сквера будет заниматься ГБУ «Парки и скверы» — это как санитарное содержание территории, так и содержание существующих зеленых насаждений и высадка новых, содержание оборудования и объектов благоустройства, — рассказал руководитель Департамента Евгений Горлов.

Завершилось благоустройство сквера Севастопольских курсантов

И. о. директора Департамента городского хозяйства Севастополя отметил комплексный подход к благоустройству территории – отремонтирован сквер, выполнено примыкание к отремонтированной ранее улично-дорожной сети, завершается капитальный ремонт кровель близлежащих к скверу многоквартирных домов, планируется ремонт фасадов.

Завершилось благоустройство сквера Севастопольских курсантов

Жители и общественники, контролирующие ход проведения работ в сквере, поблагодарили за выполненные работы, постоянную обратную связь с ними на протяжении всего срока ремонтных работ и все учтенные пожелания.

Завершилось благоустройство сквера Севастопольских курсантов

В сквере установлена система полива и наружного освещения, обустроена тропиночная сеть, установлен модульный туалет, в парке появилась новая детская площадка для более младшего детского возраста, обновлено покрытие на существующей детской площадке, установлена многофункциональная спортивная площадка, оборудована площадка для выгула и дрессировки собак, обустроен теннисный корт, отремонтирована и увеличена в два раза входная группа, полностью построена новая лестница, установлена скульптура «маяк», по всему скверу установлена новая парковая мебель – урны и лавочки, организованы теневые зоны, проведено озеленение парка – высажены как деревья, так и кустарники. В парке сохранили существующие ранее памятники, объекты благоустройства, а также зеленые насаждения.

Завершилось благоустройство сквера Севастопольских курсантов

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

Завершилось благоустройство сквера Севастопольских курсантов

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