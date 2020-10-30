Завершился проект «Волонтеры наследия. Херсонес 2020»

В этом году молодежь со всей страны смогла принять участие в уникальном проекте «Волонтеры наследия. Херсонес 2020». К нему присоединилось около 200 человек со всей страны.

Эта программа была разработана и организована Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. В Севастополе проект осуществил Фонд «Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, Патриаршего совета по культуре, Российского фонда культуры и музея-заповедника «Херсонес Таврический». В рамках проекта молодые люди оказали неоценимую помощь в благоустройстве территорий древнего города и приняли участие в археологических изысканиях, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

Финальная четвертая смена школы «Волонтеры наследия» состояла из студентов СевГУ, которые обучаются на самых разных специальностях. Они смогли попробовать свои силы в профессии археолога и реставратора. Первая часть смены носила теоретический характер. Участники посещали лекции, на которых познакомились с основными понятиями и принципами реставрации, узнали о том, зачем нужно сохранять памятники культуры, а также о том, кто такие «волонтеры наследия». После вводных занятий студенты сразу перешли к практике. На мастер-классах по трем направлениям (реставрация металла, дерева и камня) каждый волонтер под руководством опытных практиков попробовал применить основные приемы, связанные с консервацией предметов, очисткой и устранением деформаций.

Научные сотрудники музея-заповедника оценили кропотливый труд волонтеров, многие из которых раннее были очень далеки от археологии.

Благодаря данному проекту Херсонес Таврический получил неоценимую помощь. Однако самое главное то, что волонтеры со всей страны смогли прикоснуться к истории древнего города, посетить знаковые достопримечательности Крыма, увидеть уникальную постановку «Грифон» и получить много положительных эмоций. Фонд «Моя история» уже несколько лет оказывает поддержку музею-заповеднику «Херсонес Таврический» в рамках реализации проекта по благоустройству и музеефикации. На сегодняшний день более 400 миллионов рублей было вложено в развитие музейного направления и материально-технической базы музея, — отмечают пресс-службе музея-заповедника.

фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»