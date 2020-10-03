Завершился Всероссийский проектно-архитектурный воркшоп «Севастополь — территория развития»

В ходе Всероссийского проектно-архитектурного воркшопа «Севастополь — территория развития» десять студенческих команд из разных российских городов разработали проекты благоустройства севастопольских общественных пространств. В соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда» и федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».
Участники из Перми, Кирова, Москвы, Барнаула, Ростова-на-Дону, Владикавказа работали над проектами с весны этого года в режиме онлайн. В Севастополе участники в течение недели знакомились с территориями, встречались с жителями, дорабатывали проекты в соответствии с их пожеланиями. Мы рады, что архитекторы из Севастополя присоединились к нашим командам, влились в них и помогли проработать проекты, — рассказала директор программы «Севастополь — территория развития» Лариса Буторина.
Первым этапом проекта было обучение в online-формате. Весной 2020 года на протяжении 2 месяцев участники, сформированные в 10 команд, работали над проектами общественных пространств г. Севастополя под руководством кураторов. В рамках образовательной программы участники посетили вебинары, где узнали, как можно работать с городскими пространствами, включая жителей в преобразование своих территорий, о маркетинге территорий, о том, что такое градостроительный анализ и познакомились с лучшими практиками проектирования общественных пространств в России и за рубежом.
По итогам обучения участники провели предзащиту: в течение двух дней команды представляли перед экспертами в области архитектуры и градостроительства проекты скверов, парков, набережных и пляжей Севастополя.
Несмотря на карантинные меры, участники смогли провести большую аналитическую работу по своим территориям, провели online-опрос среди местных жителей (более 500 человек), и предложили интересные решения для города, — отмечают организаторы события.
Очный этап проекта прошел на территории Севастопольского государственного университета с 28 сентября по 2 октября 2020 года.
Участники программы в течение недели прошли обучение: установочные лекции, экскурсии по территории проектируемых объектов, встречу с местным сообществом. Итогом работы стали проекты благоустройства общественных пространств 10 территорий. Церемония закрытия и презентация проектов первого Всероссийского проектно-архитектурного воркшопа «Севастополь – территория развития» прошла 1 октября 2020 года на площадке Севастопольского Государственного Университета, участники представили свои работы администрации, жителям города и экспертному сообществу.
По большей части территорий, которые вы разрабатывали, мы выходим на стадию проектирования, и ваши работы, если они понравятся, обязательно возьмем в качестве техзадания, базы для проектирования. С учетом того, что вы их отработали с жителями, думаю, что непонравившихся проектов не будет, — заявил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.
Все работы будут собраны в единый каталог и переданы администрации, как рекомендации к дальнейшей работе с территориями.
Городские локации, предложенные к обсуждению и проектированию:
|№ п/п
|Наименование объекта
|Округ
|1
|Благоустройство пляжа «Песочный»
|Гагаринский округ
|2
|Благоустройство набережной «Омега»
|Гагаринский округ
|3
|Благоустройство сквера на площади 50-летия СССР
|Гагаринский округ
|4
|Благоустройство набережной «Любимовка»
|Нахимовский округ (Северная сторона)
|5
|Благоустройство набережной «Учкуевка»
|Нахимовский округ (Северная сторона)
|6
|Капитальный ремонт сквера Лазарева на пересечении ул. Якутской и Лазарева
|Нахимовский округ
|7
|Благоустройство сквера Папанина
|Нахимовский округ
|8
|Благоустройство сквера
у собора Петра и Павла
|Ленинский округ
|9
|Благоустройство сквера
ул. Ленина, 2, – пр-кт Нахимова, 3 – ул. Ленина, 3
|Ленинский округ
|10
|Благоустройство малых скверов по пр. Генерала Острякова
|Ленинский округ
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