Завершился Всероссийский проектно-архитектурный воркшоп «Севастополь — территория развития»

В ходе Всероссийского проектно-архитектурного воркшопа «Севастополь — территория развития» десять студенческих команд из разных российских городов разработали проекты благоустройства севастопольских общественных пространств. В соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда» и федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Участники из Перми, Кирова, Москвы, Барнаула, Ростова-на-Дону, Владикавказа работали над проектами с весны этого года в режиме онлайн. В Севастополе участники в течение недели знакомились с территориями, встречались с жителями, дорабатывали проекты в соответствии с их пожеланиями. Мы рады, что архитекторы из Севастополя присоединились к нашим командам, влились в них и помогли проработать проекты, — рассказала директор программы «Севастополь — территория развития» Лариса Буторина.

Первым этапом проекта было обучение в online-формате. Весной 2020 года на протяжении 2 месяцев участники, сформированные в 10 команд, работали над проектами общественных пространств г. Севастополя под руководством кураторов. В рамках образовательной программы участники посетили вебинары, где узнали, как можно работать с городскими пространствами, включая жителей в преобразование своих территорий, о маркетинге территорий, о том, что такое градостроительный анализ и познакомились с лучшими практиками проектирования общественных пространств в России и за рубежом.

По итогам обучения участники провели предзащиту: в течение двух дней команды представляли перед экспертами в области архитектуры и градостроительства проекты скверов, парков, набережных и пляжей Севастополя.

Несмотря на карантинные меры, участники смогли провести большую аналитическую работу по своим территориям, провели online-опрос среди местных жителей (более 500 человек), и предложили интересные решения для города, — отмечают организаторы события.

Очный этап проекта прошел на территории Севастопольского государственного университета с 28 сентября по 2 октября 2020 года.

Участники программы в течение недели прошли обучение: установочные лекции, экскурсии по территории проектируемых объектов, встречу с местным сообществом. Итогом работы стали проекты благоустройства общественных пространств 10 территорий. Церемония закрытия и презентация проектов первого Всероссийского проектно-архитектурного воркшопа «Севастополь – территория развития» прошла 1 октября 2020 года на площадке Севастопольского Государственного Университета, участники представили свои работы администрации, жителям города и экспертному сообществу.

По большей части территорий, которые вы разрабатывали, мы выходим на стадию проектирования, и ваши работы, если они понравятся, обязательно возьмем в качестве техзадания, базы для проектирования. С учетом того, что вы их отработали с жителями, думаю, что непонравившихся проектов не будет, — заявил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Все работы будут собраны в единый каталог и переданы администрации, как рекомендации к дальнейшей работе с территориями.

Городские локации, предложенные к обсуждению и проектированию:

№ п/п Наименование объекта Округ 1 Благоустройство пляжа «Песочный» Гагаринский округ 2 Благоустройство набережной «Омега» Гагаринский округ 3 Благоустройство сквера на площади 50-летия СССР Гагаринский округ 4 Благоустройство набережной «Любимовка» Нахимовский округ (Северная сторона) 5 Благоустройство набережной «Учкуевка» Нахимовский округ (Северная сторона) 6 Капитальный ремонт сквера Лазарева на пересечении ул. Якутской и Лазарева Нахимовский округ 7 Благоустройство сквера Папанина Нахимовский округ 8 Благоустройство сквера у собора Петра и Павла Ленинский округ 9 Благоустройство сквера ул. Ленина, 2, – пр-кт Нахимова, 3 – ул. Ленина, 3 Ленинский округ 10 Благоустройство малых скверов по пр. Генерала Острякова Ленинский округ