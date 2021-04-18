Завершился Всероссийский туристский форум «Открытый Крым»

В Алуште завершился XI Всероссийский туристский форум «Открытый Крым». На площадке форума в течение двух дней представители власти, предприниматели и эксперты обсуждали актуальные вопросы развития туристической отрасли, а также обсуждали прогнозы наступающего сезона.

В первый день форума, приветствуя участников, гостей и организаторов форума, Сергей Аксёнов подчеркнул, что на подобных площадках вырабатываются и принимаются стратегические решения, обсуждаются подходы, тактика и методика работы. Также Глава Крыма обратил внимание присутствующих на то, что пандемия коронавируса внесла определённые коррективы в проведение туристического сезона. В частности, изменились туристические направления, условия работы объектов размещения.

Конечно, в этих условиях вырастает конкуренция за туриста, главным становится соотношение цена-качество, подходы, уровень самого обслуживания на местах. Зачастую бывает так, что отель по уровню оснащения соответствует пяти звёздам, а по подходам к обслуживанию не соответствует им, — уточнил Глава Республики.

В свою очередь министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил, что туристический поток в Крым в 2021 году превышает показатель рекордного по количеству гостей 2019 года — на полуострове уже отдохнуло более чем на 20% туристов больше, чем за аналогичный период допандемийного периода.

В рамках второго дня форума заместитель министра экономического развития РК Александр Ткаченко и руководители организаций поддержки и развития бизнеса провели презентационную секцию «Инструменты господдержки крымского турбизнеса».

Крым — уникальный регион, где представлен широкий спектр возможностей для инвестирования. Бизнесменам интересен регион как инвестплощадка, в частности для реализации таких проектов как строительство и модернизация средств размещения, создание тематических кемпингов, туристических маршрутов и новых объектов показа. К примеру, в прошлом году, в Алуште стартовал проект в сфере экотуризма — инвестор обустраивает туристические маршруты и тропы здоровья. В настоящий момент на сопровождении у Корпорации в сфере курортов и туризма 34 инвестиционных проекта с общим объемом заявленных инвестиций 34 миллиарда рублей, создаётся более тысячи рабочих мест, — сообщила в ходе выступления заместитель генерального директора — начальник управления перспективного развития Корпорации развития Республики Крым Анастасия Яруллина.

Анастасия Яруллина также отметила важность тесного взаимодействия Корпорации и профильных министерств в рамках поддержки бизнеса приоритетных отраслей экономики.

Кроме того, на протяжении всех дней форума работал стенд Корпорации развития РК, где можно было получить консультацию об условиях реализации инвестпроекта на территории республики, доступных льготах и преференциях, а также перспективных направлениях для инвестирования.

Всего в рамках Форума прошло 8 секционных мероприятий, где выступило 50 спикеров из 11 регионов России. Организатор форума — Министерство курортов и туризма Республики Крым при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Фото и материалы: Корпорация развития Республики Крым (КРРК).