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Завершить капремонт общежития Керченского морского технического колледжа
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Завершить капремонт общежития Керченского морского технического колледжа

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:32 17.06.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провёл совещание в формате видеоконференции, где обсуждались вопросы строительства и модернизации социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры, объектов ЖКХ, благоустройства общественных пространств, реализуемых в рамках национальных проектов.

Держим на контроле основные этапы реализации нацпроектов ‘Туризм и гостеприимство’, ‘Инфраструктура для жизни’, ‘Семья’ и ‘Молодежь и дети’, – отметил Гоцанюк, подчеркнув важность соблюдения графика и своевременного выполнения работ. 

В августе 2025 года планируется завершить капитальный ремонт общежития Керченского морского технического колледжа. Ведутся строительные работы мостового перехода на участке трассы Симферополь – Красноперекопск, техготовность — 63% .

Не остаётся без внимания и развитие социальной инфраструктуры. В частности, продолжается модернизация школ в Первомайском, Черноморском и Раздольненском районах, капитальный ремонт детских садов в Ялте и Феодосии. «Здание ‘Дома молодежи’ на улице Чехова в Симферополе готово на 20%», уточнили участники совещания.

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Кроме того, осуществляются подготовительные работы по капитальному ремонту водовода в Евпатории и посёлке Новоозёрное, общей протяжённостью 9 км, в Алуште продолжается реконструкция насосной станции.

Особое внимание уделено благоустройству общественных пространств. «Необходимо ускорить работы по благоустройству ‘Городского сада’ в Ялте, парковых зон в Гурзуфе и Керчи, сквера памяти в Евпатории, ‘Детского парка’ в Симферополе и комплексному обустройству туристического кода ‘Город Саки – источник силы и здоровья’, – отметил Председатель Правительства.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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