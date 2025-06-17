Завершить капремонт общежития Керченского морского технического колледжа

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провёл совещание в формате видеоконференции, где обсуждались вопросы строительства и модернизации социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры, объектов ЖКХ, благоустройства общественных пространств, реализуемых в рамках национальных проектов.
Держим на контроле основные этапы реализации нацпроектов ‘Туризм и гостеприимство’, ‘Инфраструктура для жизни’, ‘Семья’ и ‘Молодежь и дети’, – отметил Гоцанюк, подчеркнув важность соблюдения графика и своевременного выполнения работ.
В августе 2025 года планируется завершить капитальный ремонт общежития Керченского морского технического колледжа. Ведутся строительные работы мостового перехода на участке трассы Симферополь – Красноперекопск, техготовность — 63% .
Не остаётся без внимания и развитие социальной инфраструктуры. В частности, продолжается модернизация школ в Первомайском, Черноморском и Раздольненском районах, капитальный ремонт детских садов в Ялте и Феодосии. «Здание ‘Дома молодежи’ на улице Чехова в Симферополе готово на 20%», уточнили участники совещания.
Кроме того, осуществляются подготовительные работы по капитальному ремонту водовода в Евпатории и посёлке Новоозёрное, общей протяжённостью 9 км, в Алуште продолжается реконструкция насосной станции.
Особое внимание уделено благоустройству общественных пространств. «Необходимо ускорить работы по благоустройству ‘Городского сада’ в Ялте, парковых зон в Гурзуфе и Керчи, сквера памяти в Евпатории, ‘Детского парка’ в Симферополе и комплексному обустройству туристического кода ‘Город Саки – источник силы и здоровья’, – отметил Председатель Правительства.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма