Завершён второй очный модуль обучения участников программы «Севастополь — город героев»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:47 14.02.2026

Второй очный модуль обучения участников программы «Севастополь — город героев» длился 11 дней и был посвящен экономике и финансам. Участники программы подробно изучили систему государственного и муниципального финансирования, основные принципы денежно-кредитной политики и организации закупок.

Модуль завершился очным экзаменом и защитой проектных идей, которые участники создавали при поддержке своих кураторов — членов правительства и руководителей департаментов.

Проектные идеи участников оказались разнообразными, но затрагивают самые актуальные темы. Например, создание пансионата для воспитания девочек из многодетных семей и семей участников СВО, создание центра работы с бионическими протезами, создание системы привлечения медицинских работников в государственные медучреждения.

Всего в программе — четыре образовательных модуля. Участники признаются, что очный формат дает глубокое погружение, ведь многие из них сейчас продолжают нести службу на передовой. Следующий очный модуль стартует в апреле.

Напомним, цель программы «Севастополь — город героев» — подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 6

