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«Завозной» омикрон-штамм коронавируса пошел в рост на Крымском полуострове
Фото: geralt, pixabay.com

«Завозной» омикрон-штамм коронавируса пошел в рост на Крымском полуострове

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:38 25.01.2022

На Крымском полуострове уже выявлено 43 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Подавляющее большинство случаев заражения – в Севастополе.

На территории Республики Крым зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев омикрона. В Севастополе – 36, — рассказала Пеньковская.

Все зараженные данным штаммом изолируются от других больных и содержатся в специализированных боксах.

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В Роспотребнадзоре напомнили, что о первых случаях заражения омикрон-штаммом в Крыму и Севастополе стало известно 17 января. И первые случаи были завозными. Протекали они в легкой форме.

В Крыму в первую неделю после новогодних каникул уровень суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией возрос более чем в 5 раз: с 56 (10 января) до 311 (24 января) подтвержденных случаев.


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