Завтра и посмотрим: сбудется ли прогноз о массовом потоке туристов-«нелегалов» в Крым

Ряд федеральных СМИ предсказывают, что приезжающие в Крым туристы массово будут пытаться обойти ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса.

Так, существует вероятность, что россияне из других регионов, чтобы избежать обязательной двухнедельной изоляции, начнут заселяться в частном секторе, «у какой-нибудь бабушки, которая у себя на огороде держит 50 номеров».

То есть, по сути, предсказано массовое нашествие на полуостров туристов-«нелегалов».

Ответные меры предприняты. Все таких «туристов» обещают отправлять не на курорт к морю, а в обсерватор (на 14 дней). Исключения для россиян с крымской пропиской и документальным подтверждением недвижимости в Крыму.

С целью ограничить поток приезжих на полуостров на ближайшие 12 выходных дней было принято решение, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие в собственности апартаменты или квартиры, где они могли бы находиться на самоизоляции, будут помещены в обсерватор на две недели. Мера исключительная, но связана с тем, чтобы на майские праздники ограничить миграцию граждан, — заявил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Основанием для таких мер стал Указ , подписанный Аксёновым накануне. Действенно ли это? Узнаем уже 1 мая.