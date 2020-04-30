Сергей Аксёнов призвал крымчан не нарушать режим самоизоляции «на майские», а туристов… не ехать в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил о том, что 1 мая вступает в силу запрет на приезд туристов. Приезжих будут изолировать в обсерваторы.

Ранее было сказано, что все приезжие с 1 мая будут изолированы в обсерваторы. Данные меры вынужденные, но власти действуют исключительно в интересах здоровья граждан. Исходя из этого, в обсерваторах должно быть установлено необходимое количество коек. Должны быть предусмотрены все условия, чтобы человеку не нужно было выходить из номера, — сказал Глава Крыма.

МВД по РК уже готово «максимально фильтровать» всех приезжих.

Через Крымский мост на полуостров проехало 2 141 транспортное средство, 20 — не было допущено. С учетом принятого решения о помещении гостей Крыма в обсерватор, мы будем максимально фильтровать и отправлять обратно, — подчеркнул зам. начальника полиции МВД п РК Александр Смаглин.

По его словам, увеличилось число «гуляющих» по улицам крымчан. Вчера было составлено 3126 протоколов на нарушителе режима «самоизоляции».

Поступило 87 обращений граждан из которых шесть — это жалобы на составление админпротоколов. Мы их отработали, четыре объективно составлены, у двух граждан основания для нахождения на улице были, поэтому протоколы отменены. По нарушению режима самоизоляции поступило 57 обращений, семь не подтвердилось, остальные задокументированы. Лиц старше 65 лет было выявлено 174, все проанкетированы… 16 родителей привлечены к ответственности за нахождение детей на улице без сопровождения. Выявлен факт публикации в СМИ недостоверной информации, о том, что сосед вернулся из-за границы зараженный коронавирусом. Перепроверили, не подтвердилось, лицо, разместившее статью привлечено к ответственности, — рассказал Александр Смаглин.

Сергей Аксёнов напомнил, что в случае нарушения режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в городах, ответственность за это будут нести главы администраций муниципалитетов. По словам Главы Республики, за бездействие в данном случае ответственные должностные лица понесут наказание, вплоть до увольнения.

Глава РК также в очередной раз обратился к крымчанам с просьбой соблюдать режим самоизоляции на протяжении майских праздников.

Начинаются праздничные дни. Просьба к крымчанам набраться терпения, от негативных эмоций ситуация не исправится, прошу проявить благоразумие в период майских праздников. Будем общаться с каждым без исключения, искать варианты поддержки всех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, — подчеркнул Глава Крыма.

Что же касается приезжих, в обсерваторы не будут доставлять только тех, у кого есть крымская прописка или документальное подтверждение наличия недвижимости в Крыму. Все въезжающие на территорию полуострова граждане начнут получать направления в обсерватор с нуля часов 1 мая.

Условия в крымских обсерваторах достаточно нормальные. Вчера и позавчера получили благодарственные письма от группы, которая приехала из Таиланда, в отношении сотрудников обсерватора, что очень хорошо кормят. Слова благодарности коллективу евпаторийского обсерватора выражают за очень хорошее обслуживание. Меры исключительные, но делается это для охраны здоровья вас и ваших близких… С завтрашнего дня с нуля часов. Приехали, собственности в Крыму нет – всё понятно, — подытожил Аксёнов.