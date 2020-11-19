Завтра на дорогах Крыма стартует трехдневная операция ГИБДД «Нетрезвый водитель»

С целью снижения уровня аварийности, профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, с 20 по 22 ноября сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция напоминает:

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Действия водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности. Максимальное наказание за данное нарушение – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Мероприятие будет проводиться методом сплошных проверок. Госавтоинспекторы на различных участках крымских дорог постараются проверить как можно больше водителей за максимально короткое время, а также исключить возможность свернуть с намеченного маршрута водителю-нарушителю.