Завтра на работу? Совет психолога: как избежать депрессии после новогодних праздников

Три простых составляющих: настроение, питание, зарядка.
После длинных новогодних праздников юдям приходится выходить на работу, что вводит их в состояние, близкое к депрессии. Психолог Сергей Ланг рассказал о способах, которые помогут избежать тоски и пережить этот непростой период.
Во-первых, для хорошего психологического состояния важен правильный настрой человека.
Когда мы создаем определенную программу, что день будет продуктивным, и всё будет получаться, то, соответственно, и относиться будем к напряженному графику и делам по-другому, — цитируют психолога «Известия».
Во-вторых, для создания хорошего настроения надо придерживаться сбалансированного питания. В рацион должны входить фрукты, овощи, а употребление мяса надо снизить в пользу рыбы.
В-третьих, для бодрого состояния духа необходима простая зарядка, например, 15–20 приседаний или отжиманий.
Специалист отметил, что после выхода на работу нельзя забывать об отдыхе, так как резкое погружение в работу приводит к выгоранию. Отдых от домашних забот нужен даже тем, кто, как и многие в период пандемии, работает удаленно, добавил Ланг.
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