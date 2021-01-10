Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Завтра на работу? Совет психолога: как избежать депрессии после новогодних праздников

crimeapress_news

реклама в крыму
Завтра на работу? Совет психолога: как избежать депрессии после новогодних праздников
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

Завтра на работу? Совет психолога: как избежать депрессии после новогодних праздников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 10.01.2021

Три простых составляющих: настроение, питание, зарядка.

После длинных новогодних праздников юдям приходится выходить на работу, что вводит их в состояние, близкое к депрессии. Психолог Сергей Ланг рассказал о способах, которые помогут избежать тоски и пережить этот непростой период.

Во-первых, для хорошего психологического состояния важен правильный настрой человека.

Когда мы создаем определенную программу, что день будет продуктивным, и всё будет получаться, то, соответственно, и относиться будем к напряженному графику и делам по-другому, — цитируют психолога «Известия».

Во-вторых, для создания хорошего настроения надо придерживаться сбалансированного питания. В рацион должны входить фрукты, овощи, а употребление мяса надо снизить в пользу рыбы.

В-третьих, для бодрого состояния духа необходима простая зарядка, например, 15–20 приседаний или отжиманий.

Специалист отметил, что после выхода на работу нельзя забывать об отдыхе, так как резкое погружение в работу приводит к выгоранию. Отдых от домашних забот нужен даже тем, кто, как и многие в период пандемии, работает удаленно, добавил Ланг.

Завтра на работу? Совет психолога: как избежать депрессии после новогодних праздников

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.