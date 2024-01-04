Завтра в Керчи открываются праздничные Новогодние выставки

В экспозициях — раритетные ёлочные игрушки, зимние пейзажи, гобелены и панно.

5 января в Керченской картинной галерее откроются сразу две праздничные выставки – «Карнавал новогодних игрушек» и «Новогодний вернисаж». Посетители увидят раритетные ёлочные шары, бусы и фигурки, а также зимние картины современных художников.

Как сообщили в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, на первой выставке гостям представят уникальную коллекцию старинных новогодних игрушек, в том числе бусы, разноцветные шары и замысловатые фигурки, которыми раньше украшали ёлки. Некоторым изделиям уже более 100 лет. Также будут показаны ретро-открытки. В экспозицию войдут более 200 экспонатов из разных уголков бывшего Советского Союза.

Взрослым выставка подарит приятные воспоминания из детства о трепетном ожидании праздника, а маленьким посетителям позволит познакомиться с игрушками, которые радовали бабушек и дедушек, пап и мам в их детские годы. Выставка познакомит посетителей с историей новогодней игрушки и традицией украшения праздничной ёлки в нашей стране, — рассказали в музее.

В то же время на «Новогоднем вернисаже» будут экспонироваться новые произведения известных керченских художников. Это, как сообщает Туристический портал Крыма, зимние пейзажи, рождественские натюрморты, абстрактные полотна, нетканые гобелены, декоративные панно, скульптурные композиции, передающие впечатление праздника. Все работы – а всего их будет более 60 – созданы специально для выставки.

Обе экспозиции откроются 5 января в 16:00. Посетить их можно будет до 28 февраля.

Фото: Восточно-Крымский музей-заповедник.