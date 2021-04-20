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Завтра в Керчи завершат отопительный сезон
Фото: Victoria_Borodinova, pixabay.com

Завтра в Керчи завершат отопительный сезон

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 12:54 20.04.2021

В Керчи завершается отопительный сезон. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд в Керчи завершается отопительный сезон. Подача теплоносителя в жилые дома, объекты соцкультбыта, административных зданий и сооружений будет прекращена поэтапно с 8:00 22 апреля, — отметил Бороздин.

 

Завтра в Керчи завершат отопительный сезон

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