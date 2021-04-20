Завтра в Керчи завершат отопительный сезон

В Керчи завершается отопительный сезон. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд в Керчи завершается отопительный сезон. Подача теплоносителя в жилые дома, объекты соцкультбыта, административных зданий и сооружений будет прекращена поэтапно с 8:00 22 апреля, — отметил Бороздин.