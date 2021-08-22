Завтра в Киеве стартует т.н. «Крымская платформа». Без Крыма, без России, а с кем же тогда

Список стран-участниц «шабаша».

23 августа в Киеве стартует саммит «Крымская платформа». Список стран-участниц украинские власти до конца держали в секрете. Поясняли «давлением России». На деле, не было ясности в уровне представительства. Так, канцлер Германии Ангела Меркель только сегодня уточнила, что в Киев поедет министр экономики и энергетики.

От Крыма, России, понятно, никого не будет. В Киеве таких гостей видеть не хотят. Хотя, какой смысл говорить о Крыме, не ведая ничего о том, что происходит в Крыме сейчас? Не по записям в блогах и соцсетях, а на деле… В Москве «Крымскую платформу» назвали «шабашем» и подчеркнули, что страны-участницы саммита сами осложняют отношения с РФ.

Вот и переходим к самому главному. Сколько участников в «Крымской платформе» и кто они. Всего таковых стран и международных организаций — 45.

Представительство:

На уровне президентов – Финляндия, Словакия, Словения, Венгрия, Польша, Молдова, Латвия, Литва, Эстония. Плюс президент ЕС Шарль Мишель.

На уровне глав правительств – Швеция, Грузия, Румыния, Хорватия.

На уровне спикеров парламентов – Швейцария и Чехия.

На уровне министров иностранных дел — Турция, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

На уровне министров обороны — Великобритания и Португалия.

На уровне министров – Германия (энергетики), США (транспорта).

На уровне послов — Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.

Чиновниками различных уровней представлены – Исландия, Норвегия, НАТО, Совет Европы, Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.

В списке «заклятых друзей» Крыма и России особых изменений нет, не находите?

Кстати, а в какую сумму бюджету Украины обойдется этот «шабаш» а киевском концертно-выставочном центре «Парковый» (без поселения и «кормежки» участников). 6,8 млн. гривен (19 миллионов рублей). Деньги получит физлицо. Документ подлинный. «Зрадой» попахивает…