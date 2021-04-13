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Завтра в Севастополе будут обсуждать профилактику терроризма и экстремизма в Крыму
Фото: Совбез РФ

Завтра в Севастополе будут обсуждать профилактику терроризма и экстремизма в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:22 13.04.2021

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит 14 апреля Севастополь, где проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Крымском полуострове. Об этом сообщила во вторник пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Особое внимание планируется уделить мерам по обеспечению стабильности межнациональных, межрелигиозных отношений, а также профилактике террористических и экстремистских проявлений, — говорится в сообщении.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители федеральных министерств и ведомств.

Завтра в Севастополе будут обсуждать профилактику терроризма и экстремизма в Крыму

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