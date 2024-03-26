Завтра в Симферополе перекроют две улицы. Причины разные, последствия одинаковые: объезд

Внимание! Временное ограничение движения.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 27 марта будет ограничено движение на участке улицы Павленко (от ул. Калинина до ул. Гоголя).

На более продолжительный период будет перекрыта улица Шполянской.

В связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с 6 утра 27 марта до 6 утра 29 марта будет ограничено движение транспорта по улице Шполянской, — сообщили в администрации крымской столицы.

Городские власти просят жителей и гостей Симферополя заранее планировать свои маршруты.