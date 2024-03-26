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Завтра в Симферополе перекроют две улицы. Причины разные, последствия одинаковые: объезд

Завтра в Симферополе перекроют две улицы. Причины разные, последствия одинаковые: объезд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 22:27 26.03.2024

Внимание! Временное ограничение движения.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 27 марта будет ограничено движение на участке улицы Павленко (от ул. Калинина до ул. Гоголя).

Завтра в Симферополе перекроют две улицы. Причины разные, последствия одинаковые: объезд

На более продолжительный период будет перекрыта улица Шполянской.

В связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с 6 утра 27 марта до 6 утра 29 марта будет ограничено движение транспорта по улице Шполянской, — сообщили в администрации крымской столицы.

Завтра в Симферополе перекроют две улицы. Причины разные, последствия одинаковые: объезд

Городские власти просят жителей и гостей Симферополя заранее планировать свои маршруты.

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