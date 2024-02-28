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Завтра в Симферополе перекроют улицу Желябова. Причина «привычная» — обрезка деревьев

Завтра в Симферополе перекроют улицу Желябова. Причина «привычная» — обрезка деревьев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 22:06 28.02.2024

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, поэтому информируем жителей города (в первую очередь, автомобилистов) о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 29 февраля будет ограничено движение на участках улицы Желябова (от ул. Маяковского до ул. Гоголя и от ул. Гоголя до ул. Горького), — сообщили в администрации крымской столицы.

Завтра в Симферополе перекроют улицу Желябова. Причина «привычная» - обрезка деревьев

Симферопольские власти и коммунальщики просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты.

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