Завтра в Симферополе перекроют улицу Желябова. Причина «привычная» — обрезка деревьев

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, поэтому информируем жителей города (в первую очередь, автомобилистов) о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 часов 29 февраля будет ограничено движение на участках улицы Желябова (от ул. Маяковского до ул. Гоголя и от ул. Гоголя до ул. Горького), — сообщили в администрации крымской столицы.