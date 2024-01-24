Завтра жители Каменки и еще полусотни улиц Симферополя останутся без света. Причина и список

По информации администрации Симферополя, в связи с проведением внеплановых ремонтных работ, в четверг 25 января будет прекращена подача электроэнергии в ряде микрорайонов города. Света не будет с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:
- ул. Генерала Васильева, 2-20 (чет), 1-19 (нечет);
- ул. Складская, 2-24 (чет), 1-19 (нечет);
- шоссе Евпаторийское, 3/1-39 (нечет);
- пер. Евпаторийский, 8, 19;
- ул. КИМ, 2-18 (чет);
- пер. Персиковый, 2-18 (чет), 1-17 (нечет);
- пер. Сторожевой, 3/4;
- ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет);
- ул. Москалева, 1;
- ул. Желябова, 2-8/21 (чет), 1-7 (нечет);
- ул. А. Невского, 14/1;
- ул. К. Либкнехта, 6-22/8 (чет), 5-19/10 (нечет);
- ул. К. Маркса, 8/21, 28/10, 38/7, 17-23/16 (нечет);
- ул. К. Маркса/ул. Желябова, 23А/7;
- ул. Р. Люксембург, 12/2-14/8 (чет);
- ул. Толстого, 4, 8;
- ул. Жуковского, 1;
- ул. Долгоруковская/ул. Желябова, 7/4;
- ул. Киевская, 15/2-37/2 (чет);
- пер. Клинический, 2-16 (чет), 1-21 (нечет);
- пер. Ялтинский, 4-6 (чет), 3-5 (нечет);
- ул. Лескова, 58-64 (чет);
- ул. Ломоносова, 68-74 (чет), 63;
- ул. Пирогова, 9-13 (нечет);
- ул. Радищева, 40-74 (чет), 37-71 (нечет);
- ул. Рылеева, 9;
- ул. Куйбышева, 42-58 (чет), 67-83 (нечет);
- ул. Лермонтова, 17-37 (нечет);
- пер. Совхозный, 10-16 (чет), 7-13 (нечет);
- ул. Фруктовая, 55-61/81 (нечет);
- пер. Фруктовый, 28/38;
- ул. Битакская, 70-106 (чет), 41-95 (нечет);
- ул. Ладыгина, 24-28 (чет);
- ул. Солнечная, 32-48 (чет), 35-47 (нечет);
- ул. Лебедева, 26-42 (чет), 27-41 (нечет);
- ул. Чапаева, 2А-6 (чет), 1-5 (нечет);
- пер. Щорса, 2-12 (чет), 1-9 (нечет);
- ул. Эскадронная, 6-14 (чет), 11-13А (нечет);
- ул. Павленко, 54, 19/20-35 (нечет);
- пер. Тупой, 11;
- ул. Калинина, 16;
- мкрн «Каменка»:
- СОТ «Гвоздика»;
- СТ «Звездочка»;
- СТ « Надежда»;
- СТ «Геолог»;
- СТ «Автомобилист 1».
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: энергетика Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: энергетика Крыма