Завтра жители Каменки и еще полусотни улиц Симферополя останутся без света. Причина и список

По информации администрации Симферополя, в связи с проведением внеплановых ремонтных работ, в четверг 25 января будет прекращена подача электроэнергии в ряде микрорайонов города. Света не будет с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Генерала Васильева, 2-20 (чет), 1-19 (нечет);

ул. Складская, 2-24 (чет), 1-19 (нечет);

шоссе Евпаторийское, 3/1-39 (нечет);

пер. Евпаторийский, 8, 19;

ул. КИМ, 2-18 (чет);

пер. Персиковый, 2-18 (чет), 1-17 (нечет);

пер. Сторожевой, 3/4;

ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21 (нечет);

ул. Москалева, 1;

ул. Желябова, 2-8/21 (чет), 1-7 (нечет);

ул. А. Невского, 14/1;

ул. К. Либкнехта, 6-22/8 (чет), 5-19/10 (нечет);

ул. К. Маркса, 8/21, 28/10, 38/7, 17-23/16 (нечет);

ул. К. Маркса/ул. Желябова, 23А/7;

ул. Р. Люксембург, 12/2-14/8 (чет);

ул. Толстого, 4, 8;

ул. Жуковского, 1;

ул. Долгоруковская/ул. Желябова, 7/4;

ул. Киевская, 15/2-37/2 (чет);

пер. Клинический, 2-16 (чет), 1-21 (нечет);

пер. Ялтинский, 4-6 (чет), 3-5 (нечет);

ул. Лескова, 58-64 (чет);

ул. Ломоносова, 68-74 (чет), 63;

ул. Пирогова, 9-13 (нечет);

ул. Радищева, 40-74 (чет), 37-71 (нечет);

ул. Рылеева, 9;

ул. Куйбышева, 42-58 (чет), 67-83 (нечет);

ул. Лермонтова, 17-37 (нечет);

пер. Совхозный, 10-16 (чет), 7-13 (нечет);

ул. Фруктовая, 55-61/81 (нечет);

пер. Фруктовый, 28/38;

ул. Битакская, 70-106 (чет), 41-95 (нечет);

ул. Ладыгина, 24-28 (чет);

ул. Солнечная, 32-48 (чет), 35-47 (нечет);

ул. Лебедева, 26-42 (чет), 27-41 (нечет);

ул. Чапаева, 2А-6 (чет), 1-5 (нечет);

пер. Щорса, 2-12 (чет), 1-9 (нечет);

ул. Эскадронная, 6-14 (чет), 11-13А (нечет);

ул. Павленко, 54, 19/20-35 (нечет);

пер. Тупой, 11;

ул. Калинина, 16;

мкрн «Каменка»:

СОТ «Гвоздика»;

СТ «Звездочка»;

СТ « Надежда»;

СТ «Геолог»;

СТ «Автомобилист 1».