Заячья капуста — лечебные свойства и применение в медицине

Заячья капуста это многолетнее травянистое растение семейства толстянковых. Корни клубневидно-утолщенные, переходят в тонкие корешки. Стебель растения – цилиндрический, прямостоячий, сочный, может достигать в длину 40 см. Листья – супротивные, сидячие, овальной или круглой формы, мясистые, голые, покрытые восковым налетом, по краю зубчатые.

Цветы заячьей капусты – мелкие, могут быть окрашены в розовый, желтовато-зеленый или бледно-желтый оттенок; собраны в верхней части стебля в густое щитковидное соцветие. Плод растения – многолистовка. Период цветения травы – июль-сентябрь. Природный ареал распространения заячьей капусты – европейская часть России, Беларусь, Украина и Молдавия. Произрастает растение преимущественно на песчаной почве, на полянах и холмах, по берегам рек и озер, в сосновых лесах, вдоль дорог и среди зарослей кустарников.

Заячья капуста — полезные свойства

В народной медицине в качестве лекарственного сырья используется как надземная часть заячьей капусты, так и её подземная часть. Траву заготавливают в период цветения (исключительно в солнечную или не дождливую погоду), корни – в осенний период (сентябрь-октябрь). Траву сушат в больших, хорошо проветриваемых помещениях; корни после выкапывания очищают от земли, режут на небольшие сегменты и сушат тонким слоем в проветриваемом помещении.

Компоненты в составе:

органические кислоты: яблочная, янтарная, винная, фумаровая, лимонная;

фенольные кислоты;

витамины С, А;

флавоноиды рутин, кверцетин;

каротиноиды;

дубильные вещества.

Самое большое содержание витамина С и органических кислот сконцентрировано в листьях. В молодых листочках их содержание достигает 0.07%, а в старых достигает 0,17%.

В химическом составе заячьей капусты содержатся дубильные вещества, гликозиды флавоноидного ряда, аскорбиновая кислота (витамин С), крахмал, каротин, органические кислоты, витамины группы В и соли кальция.

Полезные свойства кислицы обыкновенной обусловлены большим содержанием органических кислот в составе:

Щавелевая кислота является важным элементом стимулирования перистальтики кишечника. Правильная работа кишечника – это периодические волнообразные движения, которые во многом зависят от тонуса нервов и мышц пищевода. Без постоянного поступления щавелевой кислоты извне организм быстро растрачивает свои ресурсы и изнашивается. Щавелевая кислота быстро соединяется с кальцием и способствует его усвоению. Но это все относится к органике в чистом виде. При термической обработке она распадается и утрачивает все свои полезные свойства.

Правильная работа кишечника – это периодические волнообразные движения, которые во многом зависят от тонуса нервов и мышц пищевода. Без постоянного поступления щавелевой кислоты извне организм быстро растрачивает свои ресурсы и изнашивается. Щавелевая кислота быстро соединяется с кальцием и способствует его усвоению. Но это все относится к органике в чистом виде. При термической обработке она распадается и утрачивает все свои полезные свойства. Яблочная кислота известна способностью стимулировать и нормализовать обменные процессы на клеточном уровне, повышать аппетит . Она отлично тонизирует, защищает печень, действует как мягкое слабительное и противоотечное средство.

. Она отлично тонизирует, защищает печень, действует как мягкое слабительное и противоотечное средство. Фумаровая кислота обладает антисептическими и бактерицидными свойствами , часто применяется при лечении псориаза.

, часто применяется при лечении псориаза. Фенольные кислоты достаточно распространены в природе, так как используются растениями как материал для многих процессов. Они воздействуют на разные органы: стимулируют работу надпочечников, снимают спазмы, устраняют внутренние кровотечения и оказывают общее успокаивающее воздействие.

Лекарственные препараты заячьей капусты оказывают болеутоляющее, тонизирующее, ранозаживляющее и кровоостанавливающее действие.

Заячья капуста оказывает воздействие:

желчегонное;

регулирующее пищеварение;

антимикробное;

диуретическое (мочегонное);

противовоспалительное;

бактерицидное;

регулирующее пищеварение;

общетонизирующее.

Листья прекрасно очищают кожу от угревых высыпаний, сок улучшает работу сердца и успокаивают нервную систему.

Заячья капуста — применение в народной медицине

Благодаря своему уникальному химическому составу такое растение как заячья капуста нашло свое широкое применение в народной медицине. Целебные настои с успехом используются при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, болезненной и обильной менструации, бронхитах и сильном кашле.

Отвар из листьев и стеблей издавна применяли при:

маточных кровотечениях;

менструальных болях;

диатезе и крапивнице;

истощении организма;

цинге;

туберкулезном поражении лимфоузлов;

спазмах желудка и мочевого пузыря;

энурезе.

свежая кашица из листочков используется наружно для заживления ран, снятия кожных раздражений, очищения гнойных ран;

сырые листья показаны при авитаминозе.

Измельченные листья в свежем виде применяются как наружное средство (в виде мази) при длительно не заживающих ранах, угревой сыпи, свищах, язвах, мозолях, ожогах и мастите (застое грудного молока). Отвар употребляют в качестве эффективного мочегонного средства.

Заячья капуста — настой

Рецепт № 1. 20 г листьев заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение четырех часов, после чего состав следует процедить в чистую емкость. Принимать средство рекомендуется по 50 мл 3–-4 раза в день перед едой. Показания к применению – гастрит, заболевания почек, длительная диарея, женское бесплодие, общая слабость и быстрая утомляемость.

Рецепт № 2. 50 г измельченной надземной и подземной части растения заливают 600 мл кипятка и настаивают в термосе в течение четырех часов. Применять полученный настой следует в качестве наружного средства при стоматитах, ангинах, язвах, ожогах, порезах. Настой эффективно удаляет мозоли и бородавки.

Отвар заячьей капусты

Чтобы приготовить отвар заячьей капусты, надо 20 г листьев залить 200 мл горячей воды и поставить на кипящую водяную баню на 10 минут. После того как отвар остынет, его необходимо процедить в чистую емкость и принимать по 25–30 мл 3 раза в день при болезнях почек.

Сок заячьей капусты

Перед приготовлением сока траву растения хорошо промывают, обдают кипятком, после чего пропускают через мясорубку и отжимают. Приготовленный сок разбавляют очищенной водой в соотношении 1:1, а затем кипятят в течение трех минут. Принимают по 5 мл сока 3 раза в день во время еды. Сок также можно использовать в качестве наружного средства, для этого салфетку смачивают приготовленным раствором и прикладывают к пораженному участку кожи.

К тому же, молодые листья и свежие побеги заячьей капусты съедобны. Обладая приятным и освежающим вкусом, листья растения входят в рецептуру многих летних салатов и овощных супов.

Цветок заячьей капусты

Цветы заячьей капусты мелкие, собраны в верхней части побега в густое щитковидное соцветие. Лепестки имеют розовый, бледно-желтый или желтовато-зеленый оттенок. Каждый цветок состоит из пяти лепестков, пяти пестиков и десяти тычинок. Период цветения заячьей капусты – июль-сентябрь.

Цветки, вместе с остальной надземной частью лекарственного растения, применяются в народной медицине в качестве тонизирующего, общеукрепляющего, противовоспалительного и ранозаживляющего средства.

Заячья капуста — противопоказания к применению

Противопоказаний к применению целебных настоев и отваров заячьей капусты не выявлено.

Однако любые препараты из заячьей капусты противопоказаны при:

заболеваниях печени и почек;

обострении подагры;

нарушении свертываемости крови;

аллергических реакциях;

судорожном синдроме;

беременности.

Сообщение Заячья капуста — лекарственные свойства и применение в медицине появились сначала на Медицина популярно.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!