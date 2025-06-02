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Заявки на Республиканский конкурс «Крымский сувенир» подали 54 мастера-ремесленника
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Заявки на Республиканский конкурс «Крымский сувенир» подали 54 мастера-ремесленника

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:49 02.06.2025

В Министерстве курортов и туризма Республики Крым состоялся Республиканский конкурс «Крымский сувенир». На Конкурс было отобрано 127 заявок от 54 производителей сувенирной продукции, все они были приглашены на презентации своей продукции.  Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, задача у жюри была сложная: не только оценить работы, определить лучшие, но и направить мастера, дать совет и помочь ему развиваться дальше. Жюри стремилось поддержать каждого участника, вдохновить его на новые достижения и помочь раскрыть потенциал.

Этот конкурс прежде всего  о людях и для людей. Каждый из мастеров не только вкладывает душу в свой сувенир, но и стремится сохранить и передать культурное и национальное наследие Крыма. Этот конкурс — отличная возможность показать свои работы широкой аудитории и получить признание. Важно, чтобы традиции и мастерство не угасали, а развивались и передавались из поколения в поколение. Можно сказать, что в руках наших мастеров творится история Крыма с его богатейшим потенциалом, — цитирует пресс-служба министра.

По словам Председателя комитета Государственного Совета Республики по курортам и туризму Крым Романа Тихончука, конкурс призван систематизировать и популяризировать ручной труд ремесленников, которые передают в своих работах крымский быт, колорит и историю полуострова. Эти работы станут по-настоящему крымским сувениром, который каждый гость увезет с собой во все регионы России.

Конкурс учрежден Государственным Советом Республики Крым по инициативе Министерства курортов и туризма Крыма и проводится в целях содействия формированию и развитию рынка современной сувенирной продукции, сочетающей традиции и историко-культурные ценности региона; увеличению ассортимента и улучшению качества сувенирной продукции; выявлению лучших предприятий и мастеров, создающих сувенирную продукцию на территории Республики Крым; развитию туристического потенциала Республики Крым.

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В том числе презентации, в частности, гастросувениров, которыми богат полуостров, вносят вклад в развитие федерального проекта Агентства стратегических инициатив «ПроЕДУ по России», в который в начале года вошла Республика Крым с целью развития гастрономической индустрии,  разработки и продвижения новых видов туристских продуктов.

Конкурс был проведен в семи номинациях:

  • «Этнографический сувенир»;
  • «Сувенир территории»;
  • «Музейный сувенир»;
  • «Событийный сувенир»;
  • «Сувенир-игрушка»;
  • «Линейка сувенирной продукции»;
  • «Гастрономический сувенир».

Работы на Конкурс по каждой номинации были изготовлены разными способами и из различных материалов и представлены в нескольких категориях в соответствии с ценой:

1) отпускная цена не превышает 500 рублей;

2) отпускная цена от 500 до 3000 рублей;

3) отпускная цена от 3000 рублей.

В конце июня в торжественной обстановке конкурсанты, занявшие 1-е места в каждой ценовой категории своей номинации, будут награждены памятными символами Конкурса.  Конкурсанты, занявшие 2 и 3 места в каждой ценовой категории своей номинации, — дипломами победителей Конкурса.

Для популяризации продукции мастеров-ремесленников, Республиканский конкурс «Крымский сувенир» станет ежегодным.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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