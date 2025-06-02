Заявки на Республиканский конкурс «Крымский сувенир» подали 54 мастера-ремесленника

Этот конкурс прежде всего о людях и для людей. Каждый из мастеров не только вкладывает душу в свой сувенир, но и стремится сохранить и передать культурное и национальное наследие Крыма. Этот конкурс — отличная возможность показать свои работы широкой аудитории и получить признание. Важно, чтобы традиции и мастерство не угасали, а развивались и передавались из поколения в поколение. Можно сказать, что в руках наших мастеров творится история Крыма с его богатейшим потенциалом, — цитирует пресс-служба министра.

По словам Председателя комитета Государственного Совета Республики по курортам и туризму Крым Романа Тихончука, конкурс призван систематизировать и популяризировать ручной труд ремесленников, которые передают в своих работах крымский быт, колорит и историю полуострова. Эти работы станут по-настоящему крымским сувениром, который каждый гость увезет с собой во все регионы России.

Конкурс учрежден Государственным Советом Республики Крым по инициативе Министерства курортов и туризма Крыма и проводится в целях содействия формированию и развитию рынка современной сувенирной продукции, сочетающей традиции и историко-культурные ценности региона; увеличению ассортимента и улучшению качества сувенирной продукции; выявлению лучших предприятий и мастеров, создающих сувенирную продукцию на территории Республики Крым; развитию туристического потенциала Республики Крым.

В том числе презентации, в частности, гастросувениров, которыми богат полуостров, вносят вклад в развитие федерального проекта Агентства стратегических инициатив «ПроЕДУ по России», в который в начале года вошла Республика Крым с целью развития гастрономической индустрии, разработки и продвижения новых видов туристских продуктов.