Заявки на Республиканский конкурс «Крымский сувенир» подали 54 мастера-ремесленника

Этот конкурс прежде всего о людях и для людей. Каждый из мастеров не только вкладывает душу в свой сувенир, но и стремится сохранить и передать культурное и национальное наследие Крыма. Этот конкурс — отличная возможность показать свои работы широкой аудитории и получить признание. Важно, чтобы традиции и мастерство не угасали, а развивались и передавались из поколения в поколение. Можно сказать, что в руках наших мастеров творится история Крыма с его богатейшим потенциалом, — цитирует пресс-служба министра.
По словам Председателя комитета Государственного Совета Республики по курортам и туризму Крым Романа Тихончука, конкурс призван систематизировать и популяризировать ручной труд ремесленников, которые передают в своих работах крымский быт, колорит и историю полуострова. Эти работы станут по-настоящему крымским сувениром, который каждый гость увезет с собой во все регионы России.
Конкурс учрежден Государственным Советом Республики Крым по инициативе Министерства курортов и туризма Крыма и проводится в целях содействия формированию и развитию рынка современной сувенирной продукции, сочетающей традиции и историко-культурные ценности региона; увеличению ассортимента и улучшению качества сувенирной продукции; выявлению лучших предприятий и мастеров, создающих сувенирную продукцию на территории Республики Крым; развитию туристического потенциала Республики Крым.
В том числе презентации, в частности, гастросувениров, которыми богат полуостров, вносят вклад в развитие федерального проекта Агентства стратегических инициатив «ПроЕДУ по России», в который в начале года вошла Республика Крым с целью развития гастрономической индустрии, разработки и продвижения новых видов туристских продуктов.
Конкурс был проведен в семи номинациях:
- «Этнографический сувенир»;
- «Сувенир территории»;
- «Музейный сувенир»;
- «Событийный сувенир»;
- «Сувенир-игрушка»;
- «Линейка сувенирной продукции»;
- «Гастрономический сувенир».
Работы на Конкурс по каждой номинации были изготовлены разными способами и из различных материалов и представлены в нескольких категориях в соответствии с ценой:
1) отпускная цена не превышает 500 рублей;
2) отпускная цена от 500 до 3000 рублей;
3) отпускная цена от 3000 рублей.
В конце июня в торжественной обстановке конкурсанты, занявшие 1-е места в каждой ценовой категории своей номинации, будут награждены памятными символами Конкурса. Конкурсанты, занявшие 2 и 3 места в каждой ценовой категории своей номинации, — дипломами победителей Конкурса.
Для популяризации продукции мастеров-ремесленников, Республиканский конкурс «Крымский сувенир» станет ежегодным.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический