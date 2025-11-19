Прямо сейчас:
Заявление: возраст выхода на пенсию в России повышать не будут
19.11.2025

В России не собираются повышать возраст выхода на пенсию. Информация об этом вырвана из контекста. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Никто его не повышает, возраст выхода на пенсию, не собирается повышать. Это разговор больше, если хотите, о выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли, перефразировали, вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся, – цитирует председателя Госдумы РИА Новости.

Володин отметил, что ряд СМИ вырвали из контекста и перефразировали заявления депутата Госдумы Светланы Бессараб о том, что размер пенсии можно увеличить, если выйти на нее на 10 лет позже.

Ранее сообщалось, что размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%. В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России с первого января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов. МРОТ составит 27 тысяч 93 рубля.

По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе.

источник: РИА Новости Крым

