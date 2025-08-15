Заёмщиков обяжут подтверждать официальный доход для получения ипотеки

Центробанк утвердил план перехода кредиторов к использованию официальной информации о доходах при кредитовании граждан. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банки и другие кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита будут использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан, — рассказали в ЦБ.

Согласно опубликованной дорожной карте, новый порядок вступит в силу с марта 2026 года.

Руководитель ипотечного бюро и проекта «ЭлектроннаяСделка.РФ» Камила Фазлыева в беседе с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнула, что ряд банков уже сейчас даёт возможность своим потенциальным заёмщикам подтверждать доход не справками, а предоставлением информации с «Госуслуг».

В будущем это будет обязательным. И если вы планируете, например, на следующий год оформлять ипотеку, стоит задуматься о подтверждении своей платёжеспособности уже сейчас. Дело идёт к тому, что по щелчку пальцев, когда ты сегодня захотел, а завтра оформил ипотеку, работать уже никогда не будет, — пояснила эксперт.

По её словам, если раньше банки имели доступ только к точной кредитной истории, а потом стали оценивать общую суммарную кредитную нагрузку на заёмщика, то сейчас прозрачными становятся и доходы.

Это будет главным камнем преткновения в ближайшие месяцы, когда люди не смогут подтвердить свой доход. Поэтому все больше сотрудников будут склонять своих работодателей к переходу на полностью официальную оплату. Это путь к обелению системы, увеличению налогооблагаемой базы. Да, в будущем ипотеку будет получить сложнее — но, прежде всего, тем, кто не сможет подтвердить свой легальный доход, — заключила Камила Фазлыева.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин отметил, что благодаря переходу на официальные источники данных о доходах банкам больше не придётся требовать у заёмщиков налоговые декларации, справки 2-НДФЛ и другие бумажные документы — вместо этого кредитор сможет напрямую получить подтверждённые сведения о доходах, что ускорит процесс рассмотрения заявки.

Для большинства заёмщиков это упростит получение ипотеки или другого кредита. Исчезнет необходимость собирать пакет справок, а риск отказа из-за „неправильно оформленной“ бумаги исчезнет. При этом проверка станет объективнее, ведь данные будут браться из официальных источников, а не только со слов заёмщика, — заявил специалист.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский считает, что суть изменений заключается в усилении макропруденциальных мер и ужесточении требований к оценке заёмщика.

Банки опасаются роста количества просрочек. А ЦБ — особенно. Теперь регулятор собирается утвердить дорожную карту, где будут рассматриваться только официальные доходы. Например, если вы сдаёте другую недвижимость в аренду, но не платите налог на прибыль и не афишируете это, доход не учитывается, — пояснил девелопер.

Также он добавил, что просто указать при подаче заявки ваш месячный доход на основе поступлений на карту не получится, вследствие чего ипотеку станет получить сложнее.

Хоть формально раньше банки писали, что учитывают доходы граждан как самозанятый или ИП, по факту это происходило крайне редко. Фактически, единственным реальным подтверждением для крупной суммы в ипотеку, особенно с небольшим первоначальным взносом, была справка НДФЛ. То же самое останется и сейчас. Благодаря рекомендациям ЦБ отбор станет пристальнее. Что явно не скажется на спросе позитивно, — подытожил Максим Лазовский.

источник: ЦИАН

