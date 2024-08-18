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Зайти зашёл, а спуститься не смог. С горы Алчак под Судаком «снимали» парня
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Зайти зашёл, а спуститься не смог. С горы Алчак под Судаком «снимали» парня

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:20 18.08.2024

Парень во время туристической прогулки по горе Алчак оказался на труднодоступном участке местности. Самостоятельно продолжить движение не может. Требовалась помощь спасателей в  его поиске и эвакуации.

Дежурная смена Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК направилась в район поисково-спасательных работ. По прибытии спасатели в течение получаса обнаружили молодого человека на восточном склоне горы Алчак.  Как оказалось, парень сбился с тропы и вышел на труднодоступный горный участок с сыпучим грунтом, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

С помощью альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали парня на вершину горы Алчак, а затем сопроводили по безопасной тропе к подножию данного горного массива. В медпомощи он не нуждался.

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МЧС Республики Крым настоятельно рекомендует изучить меры безопасного поведения в горно-лесной местности:

— для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
— перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
— опасные скалистые и сыпучие участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
—  для похода подберите  удобную обувь.

Напоминаем, что посещать ГЛЗ можно только в разрешённых местах, утверждённых приказом Минэкологии Крыма.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!

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