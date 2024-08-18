Зайти зашёл, а спуститься не смог. С горы Алчак под Судаком «снимали» парня

Дежурная смена Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК направилась в район поисково-спасательных работ. По прибытии спасатели в течение получаса обнаружили молодого человека на восточном склоне горы Алчак. Как оказалось, парень сбился с тропы и вышел на труднодоступный горный участок с сыпучим грунтом, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
С помощью альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали парня на вершину горы Алчак, а затем сопроводили по безопасной тропе к подножию данного горного массива. В медпомощи он не нуждался.
МЧС Республики Крым настоятельно рекомендует изучить меры безопасного поведения в горно-лесной местности:
— для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
— перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
— опасные скалистые и сыпучие участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
— для похода подберите удобную обувь.
Напоминаем, что посещать ГЛЗ можно только в разрешённых местах, утверждённых приказом Минэкологии Крыма.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!
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С тегами: Крым-СПАС