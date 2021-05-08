«Зажги свечу памяти» – традиционная акция на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный»

Накануне 76-й годовщины празднования Великой Победы в с. Мирное Симферопольского района на территории мемориального комплекса памяти жертв фашистской оккупации Крыма 1941-1945 г.г. «Концлагерь «Красный» состоялась ежегодная акция «Зажги свечу памяти».

Почтить память жертв нацистского концлагеря пришли председатель Госсовета РК Владимир Константинов, сенатор Сергей Цеков, депутат Заксобрания Краснодарского края Евгений Шендрик, депутаты Госдумы и крымского парламента, представители исполнительных органов власти и органов местного самоуправления Республики.

Патриотическое мероприятие началось с церемонии возложения цветов к монументу в Сквере памяти. Далее спикер крымского парламента со всеми участниками акции прошел с зажженной лампадой к мемориальному комплексу «Концлагерь «Красный». На площади мемориала Владимир Константинов и Евгений Шендрик совершили троекратный удар в Поминальный колокол и с участниками шествия поставили свечи к Стене скорби в виде слова «Помним», а также почтили память узников концентрационного лагеря минутой молчания.

Для гостей коллектив и студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма исполнили хореографическую театрализованную композицию, посвященную жертвам фашистского террора. Ирина Струкова исполнила вокальную композицию «Зажгите свечи».

Глава Госсовета РК назвал акцию «Зажги свечу памяти» традиционным патриотическим мероприятием, которое родилось в российском Крыму.

За годы Великой Отечественной войны советский народ понес огромные потери. Только в Крыму было уничтожено более 200 тысяч мирных жителей — детей, женщин и стариков. Ни в чем неповинных людей фашисты убивали зверскими способами. Сегодня творческому коллективу удалось передать страшную атмосферу того времени, что вызвало эмоции и слёзы у людей. Но даже жутко представить, что было в реальности. Наша обязанность — помнить, помнить и помнить страшные события военных лет и сделать всё, чтобы они никогда не повторились. И очень важно, чтобы все преступления были расследованы до конца, названы имена преступников и страны, которые были соучастниками геноцида, происходящего на территории Советского союза, — акцентировал Владимир Константинов.

СПРАВКА: С весны 1942 года по апрель 1944 года на территории Крыма существовало более 100 концентрационных и пересыльных лагерей, в которых содержались военнопленные, партизаны, подпольщики, мирные жители, попавшие в облаву или задержанные оккупационными властями в Крыму. Но самым крупным и известным лагерем смерти был концлагерь в совхозе «Красный», ужасы которого упоминались даже в ходе Нюрнбергского процесса. На его территории фашистами и их пособниками было зверски убито и замучено свыше 15 000 человек.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.