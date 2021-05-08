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"Зажги свечу памяти" – традиционная акция на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный"

«Зажги свечу памяти» – традиционная акция на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 08.05.2021

Накануне 76-й годовщины празднования Великой Победы в с. Мирное Симферопольского района на территории мемориального комплекса памяти жертв фашистской оккупации Крыма 1941-1945 г.г. «Концлагерь «Красный» состоялась ежегодная акция «Зажги свечу памяти».

"Зажги свечу памяти" – традиционная акция на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный"

Почтить память жертв нацистского концлагеря пришли председатель Госсовета РК Владимир Константинов, сенатор Сергей Цеков, депутат Заксобрания Краснодарского края Евгений Шендрик, депутаты Госдумы и крымского парламента, представители исполнительных органов власти и органов местного самоуправления Республики.

"Зажги свечу памяти" – традиционная акция на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный"

Патриотическое мероприятие началось с церемонии возложения цветов к монументу в Сквере памяти. Далее спикер крымского парламента со всеми участниками акции прошел с зажженной лампадой к мемориальному комплексу «Концлагерь «Красный». На площади мемориала Владимир Константинов и Евгений Шендрик совершили троекратный удар в Поминальный колокол и с участниками шествия поставили свечи к Стене скорби в виде слова «Помним», а также почтили память узников концентрационного лагеря минутой молчания.

"Зажги свечу памяти" – традиционная акция на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный"

Для гостей коллектив и студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма исполнили хореографическую театрализованную композицию, посвященную жертвам фашистского террора. Ирина Струкова исполнила вокальную композицию «Зажгите свечи».

"Зажги свечу памяти" – традиционная акция на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный"

Глава Госсовета РК назвал акцию «Зажги свечу памяти» традиционным патриотическим мероприятием, которое родилось в российском Крыму.

За годы Великой Отечественной войны советский народ понес огромные потери. Только в Крыму было уничтожено более 200 тысяч мирных жителей — детей, женщин и стариков. Ни в чем неповинных людей фашисты убивали зверскими способами. Сегодня творческому коллективу удалось передать страшную атмосферу того времени, что вызвало эмоции и слёзы у людей. Но даже жутко представить, что было в реальности. Наша обязанность — помнить, помнить и помнить страшные события военных лет и сделать всё, чтобы они никогда не повторились. И очень важно, чтобы все преступления были расследованы до конца, названы имена преступников и страны, которые были соучастниками геноцида, происходящего на территории Советского союза, — акцентировал Владимир Константинов.

"Зажги свечу памяти" – традиционная акция на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный"

СПРАВКА: С весны 1942 года по апрель 1944 года на территории Крыма существовало более 100 концентрационных и пересыльных лагерей, в которых содержались военнопленные, партизаны, подпольщики, мирные жители, попавшие в облаву или задержанные оккупационными властями в Крыму. Но самым крупным и известным лагерем смерти был концлагерь в совхозе «Красный», ужасы которого упоминались даже в ходе Нюрнбергского процесса. На его территории фашистами и их пособниками было зверски убито и замучено свыше 15 000 человек.

"Зажги свечу памяти" – традиционная акция на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный"

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

"Зажги свечу памяти" – традиционная акция на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный"

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