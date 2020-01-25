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Здание симферопольского кинотеатра "Космос" снова принадлежит городу
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Здание симферопольского кинотеатра «Космос» снова принадлежит городу

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 9:31 25.01.2020

О том, что после завершения судебных разбирательств с недобросовестным арендатором здание кинотеатра «Космос» возвращено городу, сообщил начальник департамента развития муниципальной собственности администрации Симферополя Владимир Паринов.

Кинотеатр «Космос» на сегодняшний день возвращён в собственность администрации города Симферополя в судебном порядке, так как он находился в аренде ещё с украинского периода. Нарушалось целевое использование кинотеатра, арендатор был недобросовестный, несвоевременно вносил оплату за аренду, — цитирует чиновника пресс-служба администрации крымской столицы.

На сегодняшний день, отмечают в симферопольской администрации, есть ряд предложений в отношении дальнейшего использования здания кинотеатра «Космос», в частности по размещению в нём молодёжного центра:

Преобразится и территория, прилегающая к зданию. Уже проведена высадка зелёных насаждений. Весной там появятся антенны и другая выведенная из использования космическая техника. На аллее, рядом с каждым деревом, появятся таблички с именами космонавтов. Основной объём работ планируется реализовать весной текущего года, — говорят чиновники.

 

Здание симферопольского кинотеатра "Космос" снова принадлежит городу

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