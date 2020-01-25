Здание симферопольского кинотеатра «Космос» снова принадлежит городу

О том, что после завершения судебных разбирательств с недобросовестным арендатором здание кинотеатра «Космос» возвращено городу, сообщил начальник департамента развития муниципальной собственности администрации Симферополя Владимир Паринов.

Кинотеатр «Космос» на сегодняшний день возвращён в собственность администрации города Симферополя в судебном порядке, так как он находился в аренде ещё с украинского периода. Нарушалось целевое использование кинотеатра, арендатор был недобросовестный, несвоевременно вносил оплату за аренду, — цитирует чиновника пресс-служба администрации крымской столицы.

На сегодняшний день, отмечают в симферопольской администрации, есть ряд предложений в отношении дальнейшего использования здания кинотеатра «Космос», в частности по размещению в нём молодёжного центра: