Здравствуй, Старый Новый год. Афиша Крыма на выходные

На выходных мы вновь отметим Новый год, только по старому стилю. Этому празднику в Крыму посвятили большинство мероприятий: концерты, мастер-классы, чаепитие, гастровечера. А ещё будут квесты и встреча с Дедом Морозом в пещере, «путешествие» по Древней Греции и Риму. Туристический портал Крыма рассказывает об афише мероприятий в эти выходные.

Концерт «Новогодние гуляния». 13 января, ЮБК, Ливадийский дворец.

Мероприятие посвящено Старому Новому году. Праздничное настроение создадут артисты Ялтинского отделения Крымской государственной филармонии: народная артистка Украина Марина Семёнова, лауреат Государственной премии Республики Крым Назим Амедов, лауреаты международных конкурсов Алёна Гуцаленко и Виктория Лунякина. На фортепиано сыграет заслуженная артистка Крыма Валентина Трикоз.

Концерт начнётся в 12:00. Вход бесплатный, попасть на него можно в порядке живой очереди.

Концерт «Оркестр. 2024». 13 января, Севастополь, Центр культуры и искусств.

Крымский академический симфонический оркестр исполнит лёгкую, искрящуюся музыку Иоганна Штрауса, Франца Легара, Жака Оффенбаха и других композиторов. Петь будут заслуженные артистки Республики Крым Арзы Меджидова и Анна Глушко, лауреат международных конкурсов, выпускник Школы оперного пения Вишневской Георг Эннарис. В программе задействуют покровителя 2024 года – дракона. Его выход на сцену станет кульминацией праздничного события.

Начало – в 17:00. Билеты доступны здесь. Мероприятие участвует в проекте «Пушкинская карта».

Спектакль «В горе и в радости». 13 января, Севастополь, арт-пространство «Глубина» (ул. Б.Морская, 23).

Вниманию зрителей представят мистическую комедия о любви, жизни и счастливой смерти. Молодая пара въехала в «нехорошую» квартиру. И тут началось неожиданное… Спектакль поставлен по одноименной пьесе Екатерины Прилепской. Она же выступила режиссёром постановки. В ролях: Давид Никонов, Юрий Петельницкий, Наталия Рыбина, Карина Копейкина, Ирина Земляк, Валентин Рассадин, Елена Ткачева.

Начало – в 19:00. Билеты можно купить тут. Вход в арт-пространство «Глубина» – через ТЦ «Диалог».

Концерт «К вам пришла коляда». 13 января, Севастополь, Центр культуры и искусств.

В музыкальном мероприятии примут участие заслуженный коллектив народного творчества «Русь» им. Савченкова и его студия фольклорной песни, а также народный ансамбль «Играй, гармонь!». Все коллективы – севастопольские. Они исполнят колядки, которые пели на Руси в канун старого Нового года. Посетители не только услышат наше фольклорное наследие, но и увидят старинные обряды – их воссоздадут на концерте.

Начало – в 13:00. Вход свободный.

Концерт «В ожидании чуда». 13 января, Ялта, театр им. Чехова.

Атмосферу новогодней сказки создадут лауреаты международных конкурсов и фестивалей, солисты Крымского концертного объединения: Яков Головко, которого называют крымским Фрэнком Синатрой, обладательница сопрано Марина Герман и пианистка Альфия Темирбулатова. Гостями программы станут лауреат международных конкурсов Ника Огнева и ялтинский ансамбль классического танца «Фуэте».

На концерте прозвучат известные зимние мелодии Петра Чайковского, Евгения Крылатова, Геннадия Гладкова, Алексея Рыбникова и других композиторов.

Мероприятие стартует в 15:00. Билеты продаются тут. Посетить событие можно по «Пушкинской карте».

Старый Новый год в стиле Techno. 13 января, Севастополь, андеграунд-бар «Штольня» (ул. Маяковского, 9).

Андеграуд-бар готовит ночь электронной танцевальной музыки. Драйвовый «коктейль» для гостей устроят диджеи Sergey Baribyn, Radiohill, Roni и Kiselevv. Начало – в 22:00. Вход платный, а для девушек до 00:00 будет свободный. Бронь столов – по телефону: +7 978 505-61-02. Возрастное ограничение: 18+.

Концерт «Новогодний вернисаж». 13 января, Севастополь, культурный комплекс «Корабел».

Это будет сольный концерт заслуженной артистки Украины и Севастополя Татьяны Бартковой. К ней присоединятся лауреат международных конкурсов Рафик Асадов и солистка «Корабела» Наталия Иоффе. Со своими номерами выступят образцовый ансамбль танца «Ультрамарин», образцовый ансамбль эстрадного танца «Импульс» и инструментальный ансамбль «Каприччио». На концерте не только будут петь и танцевать, но также вспомнят историю возникновения старого Нового года и поговорят о традициях этого праздника.

Начало – в 16:00. Билеты можно купить здесь.

Мероприятия в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» (13 и 14 января).

Экскурсия «Новогодние истории в Херсонесе». Участники узнают, как отмечали Новый год в Древней Греции, Риме и Византии, а также осмотрят достопримечательности античного полиса. После прогулки им предложат поучаствовать в мастер-классе по изготовлению ёлочной игрушки, которую можно будет забрать с собой. Начало – в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00. Продолжительность программы – 1,5 часа.

Мастер-класс «Археологическая песочница». Занятия рассчитаны на детей 6-12 лет. Они в игровой форме освоят азы профессии археолога: познакомятся с методами и способами ведения раскопок, выучат новые термины и попробуют извлечь «артефакты» на импровизированном раскопе. Да не просто извлечь, а ещё очистить, выяснить их назначение и зафиксировать в «полевом дневнике».

На оба мероприятия нужно заранее записаться по телефону: +7 918 059-82-11. Билеты продаются в кассе Херсонеса и на его сайте.

Мастер-классы в Музее рыбы и рыболовства. 13 и 14 января, Феодосия, ДКТ «Чайка».

В музее проведут сразу два мастер-класса по изобразительному искусству. 13 января все желающие смогут создать акварельный рисунок на тему «Кто звезда?». А если хотите освоить пастельную технику – для вас 14 января устроят мастер-класс «Приручи дракона».

Начало занятий – в 16:00. Запись по телефону: +7 978 702-16-10.

Мастер-классы в гастрокомплексе «Винодельня 78». 13 и 14 января, Севастополь, ул. Сапунгорская, 34.

13 января на винодельне научат создавать авторское изделие из кожи – визитницу или кошелёк. Причём по желанию его можно будет персонализировать гравировкой на выбор или методом тиснения фольгой с изображением символа наступившего года. А 14 января в 17:00 пройдёт мастер-класс по изготовлению подстаканников из эпоксидной смолы, которые могут стать оригинальным подарком и украшением стола.

Запись на занятия по телефону: +7 978 578-68-80.

Экскурсия «Вахта памяти. Судакскому десанту – слава!». 13 и 14 января, Судак, ул. Набережная, 11, исторический музей.

Тематическая экскурсия почти весь январь проходит в музее, разместившемся в бывшем особняке Фёдора Функа – управляющего имением князя Константина Горчакова «Архадерессе». Мероприятие посвящено подвигу участников Судакской десантной операции, которая проводилась в январе 1942 года. Они проявили в годы Великой Отечественной войны невероятную стойкость, самоотверженность и отвагу.

Время проведения – в 10:00 и 14:00. Посещение бесплатное.

Концерт классической и современной музыки. 14 января, Севастополь, ул. Портовая,17, БЦ «Царская пристань».

Концерт даст ансамбль «Полихронион» – обладатель Гран-при III Международного фестиваля-конкурса «Алые паруса», лауреат I степени международного фестиваля-конкурса «Жар-Птица России». Руководит коллективом протоиерей Александр Савичев. На мероприятии будут звучать скрипка, альт, виола, виолончель, гобой, сольный вокал и хор.

В программе вечера – шедевры композиторов-классиков Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Томаса Морли, Георга Фридриха Генделя, Цезаря Франка, Жан-Филиппа Рамо, Эдварда Элгара, Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, Джона Беннета, Вольфганга Амадея Моцарта, Марка-Антуана Шарпантье. Также исполнят музыку Ханса Циммера из фильма «Код да Винчи», арию Клода-Мишеля Шонберга из рок-оперы «Отверженные» и знаменитое Palladio Карла Дженкинса.

Начало – в 17:00. Концерт платный. Подробности можно узнать, написав в Viber на номер телефона +7 978 763-19-25.

Новогодняя программа «Ёлка наоборот». 14 января, Белогорский район, пос. Зуя, пещера «Таврида», координаты: 45.043394, 34.285171.

Новогоднюю красавицу, висящую вниз макушкой, можно увидеть в пещере «Таврида». Предварительно её нарядили и надёжно закрепили на ней игрушки. Посетители смогут не только полюбоваться ёлкой, но также выполнить логические задачки, пройти квесты с элементами тимбилдинга, встретиться с персонажами спелеологического фольклора и Дедом Морозом, который поощрит самых активных подарками. А ещё запланирована экскурсия по пещере.

Программа начнётся в 17:00. Возрастное ограничение: 10+. Справки и запись – по телефону: +7 978 590-97-07.

Концерт «Рок-хиты». 14 января, Балаклавский район, Скельская пещера, координаты: 44.462669, 33.869131.

Перед гостями выступит солист рок-группы Kooraga Антон Андриевский, который исполнит кавер-версий русских и зарубежных хитов. Концерт начнётся в 17:00. Билеты можно купить здесь.

В пещере нет сидячих мест, во время выступления можно по ней гулять. Кстати, температура в этом подземелье составляет +13 градусов. Предусмотрен бесплатный трансфер из Севастополя и обратно. Наличие мест нужно заранее уточнить в WhatsApp по телефону: +7 978 712-44-51. Заявки принимают до 13 января.